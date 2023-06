Dusan Vlahovic è uno dei calciatori più ambiti in Europa e la Juventus potrebbe prendere in considerazione l'idea di cederlo. Nonostante non abbia rispettato le aspettative dell'ambiente, il centravanti rimane comunque uno dei migliori e più promettenti profili continentali, con ampi margini di crescita data la giovane età.

Ecco che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco si sarebbe già mosso per lui, mentre il Paris Saint Germain starebbe raccogliendo informazioni sul suo conto.

A sedersi al tavolo delle pretendenti, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere anche il Chelsea, che potrebbe avanzare un'importante proposta mettendo sul piatto il cartellino di Romelu Lukaku.

Anche l'Atletico Madrid sarebbe interessato offrendo in contrapartita, con ovviamente un conguaglio cash, Alvaro Morata.

Lukaku possibile contropartita per l'acquisto di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea sarebbe dunque pronto ad offrire il cartellino di Lukaku più una considerevole quota cash per l’acquisto di Vlahovic. La Juventus però preferirebbe monetizzare in toto, difficilmente dunque concederà sconti rispetto agli 80 milioni di euro pagati un anno e mezzo fa per portarlo a Torino.

Quel che è certo è che questo finale di stagione ha messo in evidenza un Lukaku ritrovato all’Inter ed un Vlahovic che invece non è riuscito ad incidere anche a causa delle tante problematiche esterne che hanno condizionato la stagione della Juventus.

L'unica offerta concreta al momento sarebbe arrivata dal Bayern Monaco, che avrebbe offerto 50 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa e dunque subito rispedita al mittente.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di sostituire Dusan Vlahovic con una punta performante ma non troppo onerosa dato che si cercherà di non appesantire troppo il bilancio societario.

Piacerebbe Hojlund dell'Atalanta ma ha una valutazione di mercato importante, quasi 40 milioni: un altro giocatore valutato dalla società bianconera sarebbe Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham in prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro.

Il club dovrà poi rinforzare il centrocampo (Rabiot lascerà per fine contratto e Paredes per fine prestito) e il settore difensivo, con una serie di profili abili a giocare in fascia che sarebbero al momento al vaglio della dirigenza. Per assistere ad accelerate concrete bisognerà ad ogni modo attendere l'arrivo del nuovo ds.