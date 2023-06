La Juventus avrebbe messo nel mirino Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese in grado di coniugare abilmente la fase offensiva e quella difensiva. I bianconeri starebbero cercando di soffiare il giocatore al Milan proponendo uno scambio al Chelsea.

La proposta della Juventus prevede l'inserimento del cartellino di Denis Zakaria. Attualmente, Zakaria è in prestito al Chelsea proprio dalla Juventus, che sarebbe disposta a lasciarlo partire a titolo definitivo per assicurarsi Loftus-Cheek. Tuttavia, sul giocatore inglese c'è da tempo anche l'interesse del Milan [VIDEO], che sembra essere a un passo dalla chiusura dell'affare con il Chelsea per assicurarsi il suo cartellino.

Il tecnico Stefano Pioli ha espresso la richiesta di avere un centrocampista del genere per rafforzare la squadra rossonera, in grado di giocare sia davanti alla difesa che come trequartista.

La Juventus vorrebbe Loftus-Cheek

La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Zakaria per Loftus-Cheek. Uno scambio di mercato che potrebbe definirsi alla pari considerando che entrambi hanno una valutazione di circa 10 milioni di euro. Evidente però come la società bianconera debba prima aspettare l’arrivo del nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli. Solo dopo potrebbero esserci delle definizioni non solo dal punto di vista degli acquisti ma anche delle cessioni. Oltre a Zakaria infatti a titolo definitivo potrebbero lasciare la società bianconera anche Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

L’americano potrebbero essere offerto alla Lazio per l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda invece il centrocampista svedese ci sarebbe ancora la possibilità di un riscatto del cartellino da parte del Tottenham.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà sostituire anche Adrien Rabiot e Leandro Paredes. Il francese è in scadenza di contratto e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Difficile anche il riscatto del cartellino dell’argentino, che dovrebbe ritornare al Paris Saint Germain. Se sulla mezzala ci sono ancora delle valutazioni per quanto riguarda la sostituzione dell'argentino dovrebbe rimanere nella società bianconera Nicolò Rovella, che ritornerà dal prestito al Monza. Da valutare inoltre i rinforzi per il settore difensivo, considerando che che potrebbe arrivare un terzino sinistro ed uno destro oltre che un centrale. A tal riguardo si valutano Carlos Augusto del Monza e Fabiano Parisi dell’Empoli per la fascia sinistra e Emil Holm per la fascia destra. La valutazione dello svedese è di circa 20 milioni di euro.