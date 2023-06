Archiviata ormai la stagione calcistica 2022-2023 con il terzo posto in campionato, il secondo in Champions League e una Coppa Italia e una Supercoppa in bacheca, l'Inter ha cominciato a pianificare la prossima sessione estiva di Calciomercato. Ieri è andato in scena un summit che ha visto protagonista il tecnico, Simone Inzaghi, con i dirigenti (Ausilio, Baccin e Giuseppe Marotta), oltre al presidente Steven Zhang. Grazie anche al cammino europeo non sarà necessario fare grandi sacrifici in uscita, ma si dovrà comunque abbassare il monte ingaggi per cercare di sistemare ulteriormente il bilancio.

L'allenatore nerazzurro, però, vorrebbe un rinforzo di spessore in mezzo al campo. Per questo motivo vorrebbe portare in nerazzurro Sergej Milinkovic-Savic per cercare di alzare il livello portando fisicità e qualità allo stesso tempo.

Inzaghi preme per Milinkovic-Savic

L'Inter con ogni probabilità cambierà qualcosa in mezzo al campo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Non è esclusa la cessione di Marcelo Brozovic che, comunque, sarà sostituito con un nome top del ruolo. Nel summit andato in scena nelle scorse ore sono stati prospettati due nomi a Simone Inzaghi: Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi. La società vorrebbe andare sull'italiano sia per una questione anagrafica, essendo di quattro anni più giovane, sia per i rapporti con il Sassuolo, che renderebbero la trattativa con il Sassuolo decisamente più semplice.

Il tecnico nerazzurro, però, vorrebbe fortemente al suo servizio il centrocampista serbo, avendolo già allenato quando sedeva sulla panchina biancoceleste, e anche il giocatore tornerebbe volentieri a lavorare con chi lo ha lanciato nel grande calcio. D'altronde i numeri parlano per lui, essendo andato praticamente sempre in doppia cifra, o a ridosso, sia in termini di gol che assist.

Anche quest'anno il classe 1995 ha messo a segno nove reti e collezionato otto assist in 36 partite di campionato, oltre a due gol messi a segno in Europa League. Avere un giocatore di questo calibro potrebbe dare diverse alternative anche dal punto di vista tattico.

L'offerta dell'Inter

Trattare con la Lazio non è semplice, ma l'Inter è pronta a fare un tentativo per accontentare Simone Inzaghi e portare Sergej Milinkovic-Savic.

Si parte da una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe portare ad una fumata bianca anche per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La società nerazzurra, comunque, proverà a mettere sul piatto 15 milioni di euro, più 5 di bonus, e il cartellino di Robin Gosens, valutato 15 milioni di euro. A quel punto dovranno essere i biancocelesti a decidere se accettare o se chiedere solo cash, senza l'inserimento di contropartite.