La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un investimento importante per rinforzare la zona mediana della rosa da affidare al tecnico Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello del centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: Milinkovic-Savic dalla Lazio

Il centrocampista della Lazio, classe 1995, andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024 ma la dirigenza biancoceleste non vorrebbe perdere il calciatore a parametro zero fra una stagione e pertanto il centrocampista serbo potrebbe finire sul mercato nella prossima estate.

Sul calciatore, valutato dalla Lazio almeno 40 milioni di euro, ci sarebbe l'interereste dell'Inter, che starebbe seguendo il giocatore da diverse stagioni; il direttore sportivo Piero Ausilio e l'amministratore delegato Giuseppe Marotta starebbero lavorando con la Lazio per cercare di aprire una trattativa nella prossima estate per il trasferimento a Milano del centrocampista serbo.

L'operazione potrebbe essere accorpata al riscatto di Francesco Acerbi [VIDEO], che potrebbe trasferirsi definitivamente a Milano nella prossima estate con il pagamento di circa 4 milioni di euro alla Lazio.

I nerazzurri starebbero pressando il club biancoceleste anche per il cartellino di Adam Marusic, considerato uno dei possibili obiettivi del prossimo mercato dell'Inter.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a proporre ai biancocelesti un'offerta di circa 40 milioni di euro per provare a portare Sergej Milinkovic-Savic a Milano nella prossima estate; il centrocampista serbo in questa stagione in Serie A ha disputato 35 partite, segnando 9 reti e fornendo 8 assist ai compagni, confermandosi uno dei migliori nel ruolo a livello internazionale.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

La dirigenza nerazzurra nella prossima estate dovrà far fronte al possibile assalto dall'estero per il centrocampista croato Marcelo Brozovic, che potrebbe interessare soprattutto nel campionato spagnolo, con il Barcellona in prima linea per ottenere le prestazioni del centrocampista.

L'Inter vorrebbe provare a trattenere il giocatore, legato ai nerazzurri da un contratto importante, ma nella prossima estate potrebbe essere necessario comunque un sacrificio eccellente sul mercato.

Il principale indiziato a lasciare i nerazzurri per andare al Chelsea sembrerebbe essere Dumfries, le cui prestazioni soprattutto in Champions League avrebbero attirato le attenzioni dei Blues, che sarebbero pronti a versare circa 40 milioni di euro per il laterale olandese, fondi che potrebbero essere utilizzati nel mercato in entrata per un colpo importante.