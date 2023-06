L'Inter sarà una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno già cominciato a muoversi sia sul fronte entrate, dove è praticamente fatta per Davide Frattesi che per Bisseck, sia sul fronte uscite, dove Marcelo Brozovic sembra in procinto di trasferirsi in Arabia. Anche sugli esterni potrebbe cambiare qualcosa e il club meneghino starebbe covando il sogno di un clamoroso ritorno, quello di Joao Cancelo. L'esterno portoghese è tornato al Manchester City dopo i sei mesi in prestito al Bayern Monaco, che ha deciso di non riscattarlo ma non rientra nei piani di Pep Guardiola e proprio per questo motivo Ausilio e Marotta stanno lavorando a questa ipotesi.

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo importante sugli esterni offensivi. Potrebbe andare via Hirving Lozano, che piace in Premier League e ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Al suo posto l'obiettivo sembrerebbe essere Federico Chiesa, per cui sarebbe stato fatto un sondaggio di recente.

Inter su Joao Cancelo

L'Inter starebbe lavorando al ritorno a Milano di Joao Cancelo. L'esterno portoghese ha giocato in nerazzurro una sola stagione, quella che segnò il ritorno in Champions League nel 2017-2018 con la vittoria all'ultima giornata in casa della Lazio per 3-2. La società nerazzurra, poi, a causa dei paletti del fair play finanzio non ha potuto riscattarlo dal Valencia e dopo una serie di trasferimenti è finito al Manchester City.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici, con il giocatore che è stato ceduto in prestito al Bayern Monaco, ma anche in Baviera non è scattata quella scintilla che avrebbe dovuto convincere i tedeschi a riscattarlo.

Il classe 1994 è tornato alla base ma non rientra nei piani di Pep Guardiola. Inter e City hanno accennato il discorso in occasione della finale di Champions League, ma non è da escludere che nei prossimi giorni la trattativa possa decollare.

Ausilio e Marotta puntano a prendere Cancelo con la stessa formula del Bayern, prestito con diritto di riscatto, mentre i Citiziens vorrebbero l'obbligo di riscatto, fissato tra i 30 e i 40 milioni di euro. Da capire se si riuscirà a trovare un'intesa da questo punto di vista, mentre è da escludere uno scambio con Bastoni, che tanto piace a Guardiola ma che l'Inter ritiene assolutamente incedibile.

Il Napoli su Chiesa

Il Napoli sogna un grande colpo in attacco e il nome che piacerebbe è quello di Federico Chiesa, per comporre un tridente da sogno con Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. L'esterno è in rotta con la Juventus e questo potrebbe anche facilitare la trattativa, dato che i bianconeri difficilmente potrebbero chiedere una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Gli azzurri faranno un tentativo, e non è da escludere che si possa provare ad inserire il cartellino di Zielinski, valutandolo 20 milioni, oltre ad un conguaglio da 30 milioni.