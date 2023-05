Secondo alcune recenti indiscrezioni la dirigenza del Manchester City starebbe pensando ad uno scambio con l'Inter nella prossima finestra di mercato tra due difensori: Joao Cancelo e Alessandro Bastoni.

La nuova idea del City: Bastoni in cambio di Cancelo

Joao Cancelo è stato girato nella scorsa finestra di mercato in prestito al Bayern Monaco ma nella prossima estate farà ritorno a Manchester, con il City che è ancora proprietario del suo cartellino; il giocatore portoghese però non rientrerebbe più nei piani dell'allenatore dei 'citizens' Pep Guardiola e pertanto potrebbe essere ceduto a titolo definitivo.

L'idea della dirigenza inglese sarebbe quella di provare a proporre all'Inter uno scambio secco tra Joao Cancelo ed Alessandro Bastoni, valutando i due giocatori allo stesso livello economico. Il portoghese ha già militato in nerazzurro nella stagione 2017-2018.

Il difensore italiano va in scadenza di contratto nel giugno 2024 e la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando già da diversi mesi con gli agenti del giocatore per trovare un accordo per un possibile rinnovo di contratto; nel caso in cui esso dovesse slittare, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero prendere in considerazione una sua cessione nella prossima finestra di mercato estiva.

L'Inter però, dagli ultimi rumors di calciomercato, preferirebbe eventualmente un pagamento cash per il difensore italiano, così da poter poi reinvestire una parte dell'introito nel prossimo mercato in entrata per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

La situazione della difesa dell'Inter del futuro

L'Inter starebbe lavorando al rinnovo di contratto di Stefan De Vrij, anche se l'accordo potrebbe slittare a fine stagione; infatti l'eventuale raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League potrebbe modificare le condizioni contrattuali proposte dai nerazzurri al giocatore.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero lavorando anche con la Lazio e con il direttore sportivo Igli Tare per trovare un accordo per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi; il difensore italiano ha ben figurato in questa stagione e i nerazzurri vorrebbero proseguire il rapporto con il giocatore che non rientrerebbe invece nei piani del tecnico laziale Maurizio Sarri.

Nel frattempo nella prossima estate l'Inter dovrà dire addio a Milan Skriniar, che andrà in scadenza contrattuale e pertanto lascerà Milano a parametro zero per vestire il prossimo anno la maglia del Paris Saint Germain. In estate scadrà anche il contratto di Danilo D'Ambrosio; l'accordo per un rinnovo sembrerebbe molto lontano e pertanto il giocatore potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero.