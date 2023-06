Sembra essere davvero finita la lunga avventura di Marcelo Brozovic all'Inter. Il centrocampista croato, dopo otto anni a Milano e oltre 250 presenze, potrebbe dunque essere il primo sacrificio del Calciomercato estivo dei nerazzurri. I rapporti si sono incrinati dopo la difficile gestione degli infortuni post mondiale, quando tra l'altro Inzaghi ha trovato in Calhanoglu l'uomo giusto per la sostituzione in regia. Così negli scorsi giorni sono arrivate le prime offerte con il mediano che avrebbe scelto l'Arabia Saudita come prossima destinazione della sua carriera.

Inter-Brozovic: le cifre dell'addio

La trattativa con l'Al-Nassr, formazione che ha in rosa Cristiano Ronaldo e che sta cercando di portarsi a casa anche Kanté e Zyech, sarebbe vicina alla chiusura con il club arabo che avrebbe già trovato l'intesa con il calciatore sulla base di un ingaggio da 15 milioni di euro all'anno, il doppio rispetto allo stipendio garantito dall'Inter e anche di quello che gli avrebbe offerto il Barcellona per farlo continuare a giocare in Europa.

Adesso al tavolo delle trattative si sarebbero sedute le due società, la distanza tra domanda e offerta non sarebbe un problema. L'Al Nassr avrebbe messo sul piatto 18 milioni, i nerazzurri chiederebbero tra i 20 e 25, il rilancio giusto sarebbe atteso già nelle prossimo ore.

Al tesoretto Brozovic potrebbe aggiungersi quello in arrivo dalla cessione di Gosens finito prepotentemente nel mirino dell'Union Berlino a caccia di acquisti per affrontare per la prima volta nella sua storia la Champions League. Anche per il tedesco la trattativa si starebbe sviluppando sulla base di 20 milioni di euro.

Adesso lo sprint per Davide Frattesi

Dopo le uscite, l'Inter si concentrerà sul primo colpo in entrata che con ogni probabili sarà Davide Frattesi del Sassuolo. I nerazzurri sono avanti nella corsa al centrocampista finito nel mirino anche di Roma, più defilata, e Juventus, che vorrebbe provare il colpo di coda con un incontro programmato nelle prossime ore.

Come detto però Marotta e Ausilio avrebbero già sorpassato tutti con l'intento di evitare quanto accaduto l'estate scorsa con Bremer.

La trattativa con il Sassuolo sarebbe ormai chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni a cui aggiungere l'immediato trasferimento del centravanti Mulattieri, splendido protagonista della cavalcata verso la Serie A del Frosinone, valutato 5 milioni. Prezzo e contropartita sono quelli giusti per i neroverdi e anche con il giocatore l'intesa sarebbe già stata trovata con stipendio da 2,5 milioni all'anno.