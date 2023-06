Nelle scorse ore il giornalista sportivo Tony Damascielli ha scritto un editoriale dedicato alla trattativa che ci sarebbe tra l'Al Hilal e Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche il giornalista della Rai Maurizio Paganini tramite una diretta live sul suo profilo Twitter e Giovanni Capuano, su un messaggio pubblicato nelle scorse ore sui propri social.

Juventus, Damascelli su Allegri: "I tifosi bianconeri sperano nell'offerta dello sceicco presentata al tecnico livornese"

Il giornalista sportivo Tony Damascelli è tornato a scrivere un editoriale pubblicato nelle scorse ore dedicato alla Juventus e alle indiscrezioni che vorrebbero il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri attenzionato dall'Al Hilal, club militante nel massimo campionato arabo: "Max d'Arabia dà «speranza» ai tifosi bianconeri.

Qualcuno riferisce che a Riyad i tifosi di football siano in fermento per le notizie relative a Massimiliano Allegri. A Torino e nel resto del territorio bianconero si registri un ribollire di entusiasmo per le ultime notizie di mercato, quelle appunto relative alla offerta da sceicco presentata all'allenatore juventino". Damascelli ha poi concluso il suo articolo sottolineando come Allegri in questo momento si troverebbe a Livorno per riflettere sul futuro.

Paganini: 'L'offerta ad Allegri dall'Arabia è confermata ma il tecnico sembrerebbe per ora propenso a rifiutarla'

Del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus e delle sirene provenienti dall'Arabia per il tecnico toscano ha parlato anche Paolo Paganini.

Quest'ultimo, in una diretta pubblicata sul proprio account Twitter ha detto: "L'offerta degli arabi per Allegri è confermata: 30 milioni di euro per tre anni più 20 milioni di euro alla firma. Allegri ci sta pensando, ma al momento è più no che sì. Nel momento stesso che Allegri decide di restare alla Juventus, la strategia di mercato cambia: via Chiesa e Vlahovic, rinnovo a Rabiot e acquisto di Milinkovic-Savic".

Capuano elogia Allegri: "Se rifiuta un triennale da 100 milioni per restare alla Juventus è da applausi"

Infine, anche il giornalista Giovanni Capuano ha detto la propria opinione sulle indiscrezioni che vorrebbero Massimiliano Allegri intento a declinare l'offerta dell'Al Hilal. Ecco quanto scritto da Capuano sul proprio account Twitter: "Un contratto triennale da 100 milioni complessivi è fuori da ogni logica. Se Allegri rifiuta per restare alla Juventus, sapendo di dover risalire la corrente del consenso e con un progetto ancora da delineare, per me merita un applauso. Se finisce così".