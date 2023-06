Secondo le ultime di mercato, qualora la Juventus vendesse Gleison Bremer in Premier League potrebbe poi lanciare l'assalto a Mario Hermoso, difensore dell'Atletico Madrid valutato 20 milioni di euro. Inoltre i bianconeri avrebbero messo nel mirino Fabiano Parisi dell'Empoli e Riccardo Orsolini del Bologna.

Juventus, se Bremer venisse ceduto il suo sostituto potrebbe essere Mario Hermoso dell'Atletico Madrid

Il difensore della Juventus Gleison Bremer piacerebbe a diversi club in Premier League, primi su tutti il Tottenham ed il Chelsea. Se una di queste due società dovesse dunque bussare alla Continassa con un'offerta da 50 milioni di euro, allora i bianconeri potrebbero cedere il centrale brasiliano per poi lanciare l'assalto a Mario Hermoso.

Quest'ultimo, attualmente in forza all'Atletico Madrid, andrà in scadenza di contratto con gli spagnoli nel prossimo 2024 e per tale motivo la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Oltre ad Hermoso la Juventus terrebbe d'occhio anche altri profili per la propria difesa come ad esempio Pau Torres: lo stopper iberico di proprietà del Villareal, andrà in scadenza di contratto con gli spagnoli nel 2024 ma a differenza di Hermoso, il suo cartellino verrebbe valutato una cifra molto più alta, circa 45 milioni di euro.

La Juventus potrebbe sfidare la Lazio e la Fiorentina per il cartellino di Orsolini

La Juventus, dopo l'addio ufficiale di Angel Di Maria, starebbe setacciando il mercato per trovare un attaccante laterale ed uno degli obiettivi dei bianconeri sarebbe Riccardo Orsolini.

L'ala offensiva classe '97 attualmente in forza al Bologna verrebbe valutato dai "Felsinei" circa 15 milioni di euro e su di lui, oltre alla Juventus, ci sarebbe lo sguardo della Lazio e della Fiorentina. Ecco perché la società bianconera terrebbe d'occhio anche altri nomi come ad esempio quello di Nicolò Zaniolo: l'esterno del Galatasaray avrebbe una clausola nel proprio contratto che lo libererebbe dal club turco per 35 milioni di euro, una cifra che la Juve vorrebbe abbassare con l'inserimento di contropartite tecniche come Arthur o McKennie.

Su Zaniolo però si starebbe inserendo negli ultimi giorni anche il Milan, che dopo la possibile cessione di Sandro Tonali al Newcastle potrebbe avere un tesoretto da almeno 70 milioni di euro.

Juve, occhi puntati su Parisi, l'Empoli lo valuterebbe 12 milioni di euro

Oltre al centrale difensivo, la Juventus potrebbe acquisire anche un terzino ed il nome messo nel mirino dai bianconeri sarebbe quello di Fabiano Parisi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano online Il Tirreno, il fluidificante attualmente in forza all'Empoli sarebbe valutato dal club toscano 12 milioni di euro. La Juventus, vorrebbe abbassare la quotazione del classe 2000 con l'inserimento di una contropartita tecnica, con i nomi di Filippo Ranocchia e Matias Soulé messi sul tavolo dalla società bianconera.