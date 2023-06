Da alcuni mesi in casa Juventus si sta lavorando per rinnovare una parte della dirigenza. Nonostante la nomina di Giovanni Manna alla direzione sportiva, il club piemontese non avrebbe perso di vista Cristiano Giuntoli. Sembra che il ds fiorentino in questi mesi abbia lavorato a livello diplomatico per liberarsi dal contratto con il Napoli.

Giuntoli di recente sarebbe riuscito ad ottenere il via libera da De Laurentiis. La posizione del patron azzurro si sarebbe ammorbidita e avrebbe deciso di lasciar partire il suo dirigente.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli ormai sarebbe vicino alla Juventus e a partire dal 3-4 luglio dovrebbe iniziare la sua avventura torinese.

La prima mossa del ds toscano sarebbe un incontro con Massimiliano Allegri per programmare nei dettagli il mercato.

Giuntoli rinuncerebbe a 2 milioni

Cristiano Giuntoli, per convincere Aurelio De Laurentiis a lasciarlo partire con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto, avrebbe rinunciato a diversi bonus per un valore, al netto, di 2 milioni di euro. Dunque, al lordo, il Napoli dovrebbe risparmiare circa 4 milioni.

La rescissione tra Giuntoli e la società partenopea dovrebbe arrivare ad inizio settimana. Fatto ciò, il dirigente toscano dovrebbe mettersi al lavoro per la Juventus a partire dai primi giorni di luglio. Una volta arrivato a Torino, il dirigente fiorentino dovrebbe cominciare a prendere confidenza con il nuovo ambiente di lavoro per programmare il futuro.

Nel frattempo, la società bianconera avrebbe già cominciato a muovere i primi passi sul mercato visto che Timothy Weah pare a un passo dal trasferimento alla Vecchia Signora.

Massimiliano Allegri avrebbe già dato alcune indicazioni per rinforzare la squadra a Giovanni Manna. Il dirigente classe '88, infatti, è stato nominato direttore sportivo e, se dovesse arrivare Giuntoli, ci sarebbe da capire quale diventerebbe il suo ruolo.

Si presuppone che possa diventare il principale collaboratore del ds toscano.

Confronto di mercato

Una volta insediatosi alla Juventus, Cristiano Giuntoli dovrebbe avere un confronto con Massimiliano Allegri per pianificare il mercato. Entrambi parlerebbero per la prima volta insieme delle strategie di Calciomercato da impostare a partire dai primi giorni di luglio.

Giuntoli, infatti, andrebbe ad ascoltare le linee guida del tecnico per cercare i profili giusti per rinforzare la rosa bianconera.

Nel frattempo ci sarebbe stato un incontro fra Allegri e Manna a pranzo qualche settimana fa. In questa circostanza, l'allenatore livornese avrebbe chiesto il rinnovo di Adrien Rabiot. Infatti per Allegri la permanenza del francese sarebbe fondamentale per il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione.