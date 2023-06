La Juventus è attesa da giorni impegnativi per quanto riguarda la definizione del mercato da portare avanti in estate. Il primo rinforzo dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo, ci sarebbe l'intesa contrattuale con Cristiano Giuntoli che però prima deve rescindere il contratto con il Napoli. La società bianconera starebbe lavorando anche alla sostituzione di Massimiliano Allegri, una stagione condizionata evidentemente dalle vicende giudiziarie ma pesano evidentemente le eliminazioni della Juventus in Champions League ed in Europa League. Diversi i nomi avvicinati alla panchina bianconera, si va da Igor Tudor dell'Olympique Marsiglia a Raffaele Palladino del Monza, fino a Fabio Grosso del Frosinone e Vincenzo Italiano della Fiorentina.

I possibili nomi per il dopo Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando alla sostituzione di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera ma si parla di una possibile rescissione contrattuale con indennizzo a favore del tecnico. Diversi i nomi su cui la società bianconera starebbe lavorando, attualmente sembra difficile un ingaggio di un tecnico dallo stipendio pesante come potrebbe essere Zidane o Conte, per questo si valuterebbero tecnici giovani pronti ad accettare un'offerta minore d'ingaggio che vadano a valorizzare il progetto sportivo bianconero. La prima esigenza è quella di inserire gradualmente i giovani in prima squadra, soprattutto quelli che arrivano dalla Primavera bianconera e dalla Juventus Next Gen.

Ideale per questa esigenza potrebbe essere Igor Tudor, tecnico dell'Olympique Marsiglia, ma non solo. La società bianconera starebbe valutando Raffaele Palladino, attualmente al Monza, così come Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina dopo la finale di Conference League potrebbe lasciare la società toscana per fare una nuova esperienza professionale.

Piace anche Fabio Grosso, protagonista di una stagione importante al Frosinone dove ha dato un contributo importante nella promozione in Serie A. Fr l'altro Grosso oltre ad aver giocato nella Juventus è stato anche allenatore della Primavera bianconera per tre stagioni, dal 2014 al 2017.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche a migliorare una rosa che ha bisogno di qualità a centrocampo.

Altre esigenze sono quelle di rinforzare le fasce difensive, a tal riguardo per quella sinistra piacciono Carlos Augusto del Monza e Fabio Parisi dell'Empoli. Per la fascia destra uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Emil Holm dello Spezia, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.