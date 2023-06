Il prossimo Calciomercato estivo della Juventus sarà condizionato dai mancati ricavi dovuti alla non partecipazione alla prossima Champions League, quantificati in circa 60 milioni di euro. La società bianconera cercherà comunque di monetizzare da alcune cessioni per provare a rinforzare la squadra.

Uno dei giocatori che potrebbe arrivare è Sergej Milinkovic Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società laziale. Grazie ai due gol contro la Cremonese ha regalato la certezza di partecipazione alla Champions League per la prossima stagione dei biancocelesti.

Secondo il Messaggero la Juventus potrebbe offrire circa 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

La Juventus potrebbe offrire 6 milioni di euro a stagione a Milinkovic-Savic

La Lazio potrebbe accettare questa offerta, considerando che il giocatore andrà in scadenza di contratto a giugno 2024 e rischierebbe di lasciare la società laziale a parametro zero fra un anno. Secondo alcune indiscrezioni la Juventus sarebbe pronta a garantire al giocatore uno stipendio di circa 6 milioni di euro netti a stagione. il serbo dovrebbe sostituire Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la società bianconera a fine mese.

Milinkovic-Savic alla Juventus potrebbe ritrovare i due suoi compagni di nazionale Kostic e Vlahovic, anche se pure quest'ultimo avrebbe diversi corteggiatori all'estero.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire anche Leandro Paredes a fine giugno: pare infatti difficile il riscatto dell'argentino, non solo per motivi economici (costerebbe 20 milioni di euro di cartellino e 7 milioni di euro netti a stagione di stipendio) ma anche tecnici, visto che rientrerà dal prestito Nicolò Rovella, il quale dovrebbe andare a sostituirlo.

Dalla società lombarda potrebbe arrivare in bianconero anche il brasiliano Carlos Augusto, che piace per la fascia sinistra difensiva, mentre un'alternativa potrebbe essere l'empolese Fabiano Parisi. Per la fascia destra il club bianconero valuterebbe invece lo spezzino Emil Holm, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.