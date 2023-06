La Juventus è pronta a lanciarsi nel mercato estivo e una delle posizioni che richiede un investimento importante è quello sulla fascia sinistra difensiva, come possibile sostituto di Alex Sandro. Nonostante il brasiliano abbia rinnovato il suo contratto fino al 2024, la società bianconera è consapevole della necessità di pianificare per il futuro. La Juve sta cercando di costruire una squadra competitiva per tornare alla vittoria, ma il cammino sarà complesso, considerando la crescente competizione e la consapevolezza delle altre squadre che lottano per lo scudetto.

La situazione della fascia sinistra per la Juventus

La fascia sinistra della Juventus sarà oggetto di movimenti significativi. Attualmente, ci sono giocatori che rientreranno dai prestiti alla Juve come Luca Pellegrini e Andrea Cambiaso. Pellegrini, attualmente alla Lazio, potrebbe essere ceduto per circa una decina di milioni di euro nel campionato inglese. Cambiaso, invece, farà almeno il ritiro con la squadra bianconera, ma potrebbe essere ceduto se un'offerta adeguata arriverà. Queste eventuali cessioni potrebbero fornire le risorse necessarie per un nuovo colpo: Renan Lodi alla Juve, un affare che sta tornando di moda.

Renan Lodi, giovane terzino sinistro brasiliano, è tornato ad essere un nome sul taccuino della Juventus per rinforzare la fascia sinistra della squadra.

Secondo rumor di mercato, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su di lui come possibile sostituto di Alex Sandro, sia per la nazionale brasiliana che per il club. Il giocatore di 24 anni è attualmente valutato intorno ai 20 milioni di euro dall'Atletico Madrid, che sembra non considerarlo più parte dei piani futuri di Diego Simeone.

Tuttavia, potrebbe essere difficile proporre uno scambio con i club spagnoli in questo momento della stagione, considerando le complessità del mercato.

Le caratteristiche tecniche di Renan Lodi

Renan Lodi è un terzino sinistro che si è fatto notare per le sue qualità tecniche e atletiche. La sua velocità, il dribbling e la capacità di fornire assist offensivi lo rendono un elemento interessante per la Juventus.

Ha dimostrato il suo talento sia in Brasile che in Europa, avendo giocato per l'Athletico Paranaense prima di approdare all'Atletico Madrid nel 2019.

La valutazione e la situazione contrattuale del brasiliano

Attualmente, Renan Lodi è valutato intorno ai 20 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Non fa parte dei piani di Diego Simeone per il futuro, il che potrebbe aprire le porte a un suo possibile trasferimento. Tuttavia, è importante considerare che in questa fase della stagione è difficile proporre scambi con i club stranieri, soprattutto considerando il valore di un giocatore come Lodi.