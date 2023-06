Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato al canale Youtube SX2 della Juventus e di quella che potrebbe essere la prossima stagione dei bianconeri. Dello stesso argomento ha detto la propria opinione anche l'ex calciatore Roberto Tricella a Radio BiancoNera.

Moggi ai tifosi della Juventus: "Aspettatevi una squadra modesta, da quinto o sesto posto"

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è stato intervistato dal canale Youtube Sx2 e tra gli argomenti toccati c'è stata la Juventus e quella che potrebbe essere la prossima stagione dei bianconeri: "Ora bisogna accontentarsi di quello che la Juve da.

I tifosi devono aspettarsi una squadra modesta, speriamo da quinto sesto posto". Moggi ha poi spiegato le motivazioni di questa previsione asserendo: "Non tutti i dirigenti sono all’altezza: ci sono quelli abituati a rispondere alla proprietà e chiedere a loro prima di fare un discorso". Moggi ha poi commentato le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus interessata a Cristiano Giuntoli attuale direttore sportivo del Napoli dicendo: "Aspettare tanto Giuntoli, che è abituato a dire signorsì e non muove paglia senza De Laurentiis e con uno scouting eccezionale con Micheli che trova i giocatori mi sembra una cosa assurda". Moggi, ha poi rintuzzato su questo argomento, sottolineando come il profilo ideale per la Juventus piuttosto che Giuntoli sarebbe Igli Tare, ds oramai ex Lazio che avrebbe le capacità decisionali per imporsi nel club bianconero.

Moggi ha poi concluso il suo intervento restando in tema Juventus ma parlando di Dusan Vlahovic: l'ex dirigente bianconero ha dunque evidenziato come il gioco conservativo dettato da Massimiliano Allegri abbia sostanzialmente tolto al bomber serbo la possibilità di andare in rete con frequenza.

Tricella: "Vedo la Juventus tra le prime posizioni e non mi aspetto un ridimensionamento"

Di un altro parere rispetto a Luciano Moggi è stato quello di Roberto Tricella, ex calciatore che ai microfoni di Radio BiancoNera, ha parlato di una Juventus che sarà competitiva per le prime posizioni: "La vedo sempre competitiva la Juventus e me l'aspetto a lottare per le prime posizioni.

Non mi aspetto un ridimensionamento tale che la porti a non ambire ai primi posti. Dobbiamo essere positivi. Ai miei tempi avevamo Milan e Napoli che erano più forti ma in gara secca ce la giocavamo contro tutti. Vincemmo la Uefa nonostante non fossimo eccezionali. Io tornerei ad avere qualche giocatore italiano in più nella rosa". Tricella ha poi concluso il suo intervento sottolineando come la Juventus potrebbe vincere con i giovani ma dovrebbe altresì mixare la rosa con calciatori di esperienza.