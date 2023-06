La Juventus continua a monitorare Davide Frattesi. Nelle scorse settimane Giovanni Manna avrebbe già avuto dei colloqui con Giovanni Carnevali per parlare del centrocampista classe 99 di proprietà del Sassuolo ma stando a quanto raccontato dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio i due si sarebbero visti anche nelle ultimissime ore, con la Juventus che avrebbe proposto l'inserimento di Koni De Winter nell'affare.

Juventus sulle tracce di Frattesi

Il summit tra Juventus e Sassuolo sarebbe stato incentrato su Davide Frattesi. Le carte in tavola sono ben note: il club valuta il centrocampista 40 milioni di euro ma è disposto anche ad abbassare la richiesta economica dietro inserimento di contropartite tecniche ritenute valide.

Ecco che la Juventus avrebbe proposto Koni De Winter, difensore centrale che nello scorso campionato ha giocato in prestito all'Empoli.

Una trattativa simile la sta imbastendo l'Inter che avrebbe inserito il cartellino del giovane Mulattieri e sebbene i nerazzurri appaiano in vantaggio la necessità di cedere prima di poter acquistare potrebbe rallentare l'iter con gli altri club che potrebbero approfittarne, Juventus in primis.

La Juventus aspetterebbe una risposta da Rabiot

Prima di affondare il colpo decisivo, il club bianconero attende di comprendere l'evolversi della situazione collegata ad Adrien Rabiot. Il contratto del francese scadrà il 30 giugno prossimo, la società gli ha proposto un rinnovo annuale a 7.5 milioni l'anno, confermando dunque l'attuale ingaggio percepito dal francese.

In caso di no del mediano transalpino, la società juventina potrebbe virare appunto su Frattesi o tentare l'affondo decisivo su Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che il club insegue ormai da anni. Savic e la Juventus sembrano promessi sposi da diverse sessioni di mercato ma alla fine non è mai stato trovato un accordo con la società di Lotito.

Adesso le cose sono diverse: Milinkovic pare non voglia rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, i biancocelesti dovranno dunque cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a 0. Il cartellino viene valutato circa 25 milioni di euro, non una cifra proibitiva anche se la società dell'ad Scanavino quest'anno dovrà prestare particolare attenzione ai conti dati i mancati ricavi da oltre 75-80 milioni di euro collegati al mancato approdo alla prossima Champions League.