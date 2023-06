La Juventus, in questi giorni, ha iniziato già a programmare il futuro. Il clbu bianconero ha deciso di ripartire da Massimiliano Allegri e sarebbero arrivate le prime indicazioni del tecnico livornese per il mercato estivo. L'allenatore della Juventus vorrebbe ripartire da Dusan Vlahovic anche nella prossima stagione. Il club bianconero ha fatto un grande investimento per DV9 e Massimiliano Allegri vorrebbe ripartire proprio da lui. Ma in casa Juventus nessuno sarebbe incedibile visti i mancati introiti derivanti dalla Champions League. Infatti, la penalizzazione di 10 punti ha fatto slittare la squadra al settimo posto e dunque la qualificazione alla Champions League è sfumata.

Questo potrebbe obbligare la Juventus a fare una cessione importante e il candidato numero uno potrebbe essere proprio Dusan Vlahovic. Di fronte ad un'offerta di 80 milioni i bianconeri potrebbero essere costretti a sacrificare il bomber serbo.

Stagione complicata per Vlahovic

Dusan Vlahovic, in queste stagione, ha fatto fatica e non è stato in grado di trascinare la Juventus. A fine anno i gol realizzati da DV9 sono stati 14 in 42 presenze. Un bottino scarno per uno dei bomber più promettenti del panorama europeo. Ma a rendere più complicata la stagione di Vlahovic sono stati gli infortuni. Infatti, la pubalgia che lo ha attanagliato tra fine ottobre e i primi di febbraio ha complicato e non poco le cose.

In ogni caso, Massimiliano Allegri punterebbe ancora su DV9 e vorrebbe basare il prossimo attacco su di lui. Ma il mercato incombe e se dovessero arrivare offerte importanti non è da escludere che la Juventus le prenda in considerazione. In particolare ci sarebbero molte squadre all ricerca di un bomber di razza e Vlahovic piacerebbe a Psg e Bayern Monaco.

Vlahovic in vacanza

Da circa una settimana, la Juventus è in vacanza e il raduno alla Continassa e fissato al 10 luglio. Da lì in avanti la squadra metterà nel mirino la stagione 2023/2024. I primi giorni di lavoro saranno dedicati ai test atletici poi si passerà al lavoro in campo con la palla. Mentre a partire dal 20 luglio la Juventus sarà in America per la tournée estiva.

La squadra resterà nelgi States fino ai primi di agosto. Adesso, però, per Dusan Vlahovic e molti dei suoi compagni è già tempo di godersi le vacanze poi si capirà se DV9 varcherà ancora i cancelli della Continassa per mettere nel mirino la stagione del rilancio oppure se il suo futuro sarà altrove. In ogni caso adesso è il tempo di riposare e lasciarsi alle spalle un'annata che per la Juventus è stata complicatissima anche a causa delle vicende extracalcistiche.