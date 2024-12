La Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina domenica 29 dicembre con delle importante novità di formazione: Danilo, Teun Koopmeiners e Douglas Luiz hanno lavorato regolarmente in gruppo e saranno a disposizione per il match di campionato. La presenza di questi tre giocatori offre maggiori opzioni sia per l’undici titolare sia per le rotazioni durante la partita. Invece Nico Gonzalez è in dubbio per il match del 29 dicembre: l’argentino ha lavorato a parte nella seduta di oggi 27 dicembre, in ogni caso si tratterebbe solo di una gestione dei carichi dopo i 60 minuti disputati contro il Monza.

La sua situazione va monitorata e solo nelle prossime ore si capirà se ce la farà oppure no.

Tre rientri importanti

Fra i tre giocatori che sono rientrati a disposizione della Juventus, l’olandese Koopmeiners è il principale candidato a partire dal primo minuto, nel suo consueto ruolo in mezzo al campo. Douglas Luiz e Danilo, invece, potrebbero subentrare a gara in corso, aumentando così le alternative tattiche a disposizione dell’allenatore.

Per avere certezze definitive sulla formazione, sarà necessario attendere la conferenza stampa di Thiago Motta, in programma domani, sabato 28 dicembre, alle ore 13. L’allenatore bianconero potrebbe fornire dettagli sui recuperi e sulle scelte tecnico-tattiche in vista di una sfida coi viola.

Nel caso in cui il tecnico italo brasiliano non dovesse avere a disposizione Nico Gonzalez, a quel punto Yildiz si sposterebbe dietro le punte con Mbangula a sinistra.

La Juve vuole invertire il trend negli scontri diretti

Dopo il match contro la Fiorentina, la Juventus si sposterà in Arabia Saudita per partecipare alla Supercoppa Italiana.

La partenza è fissata per il 31 dicembre, con la semifinale contro il Milan prevista per venerdì 3 gennaio a Riad. L’obiettivo è chiaro: rimanere in terra saudita fino a lunedì 6 gennaio per giocarsi la finale (contro una fra Inter e Atalanta) e cercare di portare a casa il primo trofeo stagionale.

Oltre alle ambizioni in Supercoppa, la Juventus punta anche a migliorare il proprio rendimento contro le dirette concorrenti in Serie A.

Finora, i bianconeri hanno conquistato una sola vittoria negli scontri diretti con le big del campionato, precisamente contro la Lazio, mentre invece con Inter, Roma, Napoli, Bologna e Milan sono arrivati solo pareggi, per una media totale di 1,33 punti a partita.