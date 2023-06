La Juventus, in queste settimane, sarebbe in attesa che Cristiano Giuntoli si liberi dal Napoli. I bianconeri avrebbero scelto il ds toscano per rilanciare il club dopo anni difficili. La Juventus, al momento, ha incaricato Giovanni Manna di occuparsi del mercato. Ma il giovane dirigente presto potrebbe lavorare a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, che già qualche mese fa avrebbe comunicato al Napoli l'intenzione di passare alla Juventus. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe maggiore ottimismo sul fatto che Giuntoli possa liberarsi dal contratto con il club partenopeo.

La posizione di Aurelio De Laurentiis si sarebbe ammorbidita e la speranza sarebbe quella di trovare una quadra entro il 30 giugno.

Giuntoli potrebbe lavorare per la Juventus dal 1º luglio

La Juventus, in queste ore, sarebbe in attesa di notizie positive da Napoli. Infatti, la speranza dei bianconeri sarebbe quella di poter conferire Cristiano Giuntoli di pieni poteri a partire dal 1º luglio. Adesso non resta che attendere per capire come evolverà la situazione. Nel frattempo, la Juventus proseguirebbe le trattative sul mercato e in particolare sarebbe in attesa di una risposta da parte di Adrien Rabiot. I bianconeri avrebbero proposto il rinnovo di contratto al francese e sarebbero in attesa di una risposta.

In ogni caso, la Juventus starebbe valutando alcuni giocatori che possano prendere eventualmente il posto del centrocampista transalpino. Uno degli ultimi profili valutati sarebbe quello di Thomas Partey. Il giocatore del Ghana potrebbe lasciare l'Arsenal per una cifra tra i 18 e i 20 milioni. In ogni caso, la Juventus sarebbe intenzionata a dare la priorità ad Adrien Rabiot.

Nuovo arrivo nello staff di Allegri

Oltre ai possibili cambiamenti in dirigenza con l'arrivo di Cristiano Giuntoli, la Juventus potrebbe decidere di inserire una nuova figura all'interno dello staff di Massimiliano Allegri. Infatti, qualche settimana fa, Paolo Bianco ha lasciato il team del tecnico livornese per diventare primo allenatore al Modena.

Per questo motivo, la Juventus avrebbe bisogno di una nuova figura da aggiungere allo staff tecnico. Il nome individuato da Massimiliano Allegri sarebbe quello di Francesco Magnanelli. L'ex giocatore del Sassuolo potrebbe aver accettato l'offerta dei bianconeri e sembra intenzionato a trasferirsi a Torino. Magnanelli attualmente lavora nello staff di Dionisi proprio nel club neroverde. Adesso per lui si potrebbero aprire le porte della Juventus.