Dopo l'addio di Angel Di Maria a costo zero, la Juventus si prepara ad affrontare una fase di rinnovamento del proprio organico. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino, due nomi spiccano in particolare: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi hanno avuto una stagione complicata, e adesso si ipotizzano possibili scambi di mercato per rinvigorire la squadra bianconera. Negli ultimi giorni si parla soprattutto della partenza del nazionale italiano, considerano che il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. In un recente sondaggio è stato chiesto agli utenti con quale giocatore scambiereste Federico Chiesa nell'eventualità il centrocampista dovesse lasciare la società bianconera.

Al primo posto è stato votato lo scambio fra Kingsley Coman e Federico Chiesa.

I tifosi hanno votato lo scambio di mercato fra Coman e Chiesa

In un recente sondaggio lanciato da Calciomercato.it è stato chiesto agli utenti, nell'eventualità di una partenza di Federico Chiesa, con quale giocatore scambierebbero il nazionale italiano. Il più votato è stato Kingsley Coman con il 35,6% dei voti, il francese del Bayern Monaco è già stato alla Juventus, arrivando a parametro zero nel Paris Saint Germain a parametro zero nell'estate 2014 e lasciando Torino una stagione dopo per trasferirsi al Bayern Monaco. Al secondo posto troviamo lo scambio di mercato con Ferran Torres del Barcellona, con il 26% dei voti.

Lo spagnolo è stato avvicinato più volte alla società bianconera nelle ultime stagioni. Al terzo posto è stato votato con il 22,1% dei voti lo scambio di mercato con Gakpo del Liverpool, al quarto posto con Christian Pulisic del Chelsea votato con il 16,3%. Valutazione simile fra Coman e Chiesa, l'olandese Gakpo invece ha un prezzo di mercato maggiore rispetto al nazionale italiano.

Costano di meno invece rispetto al giocatore della Juventus sia Ferran Torres del Barcellona che Christian Pulisic del Chelsea. Quest'ultimo è in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2024 ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus come già anticipato potrebbe lasciar partire Dusan Vlahovic. In questo caso però la società bianconera difficilmente accetterà uno scambio di mercato, oltre al fatto che vorrebbe una somma vicina ai 100 milioni di euro per lasciarlo partire.

Per quanto riguarda invece le altre partenze c'è da lavorare anche alle cessioni dei giocatori che ritorneranno dai prestiti. Ci riferiamo a Arthur Melo, Denis Zakaria e Weston McKennie. I primi due piacciono al Galatasaray, sul centrocampista americano ci sarebbero diverse società tedesche ed inglesi. Riguardo a Kulusevski il Tottenham vorrebbe riscattarlo ma vorrebbe uno sconto rispetto ai 35 milioni di euro stabiliti dall'intesa fra la società inglese e quella bianconera.