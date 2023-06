L'Inter, archiviata la delusione per la sconfitta subita in finale di Champions League contro il Manchester City, adesso pensa alla prossima stagione e quindi al Calciomercato, fondamentale per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Serviranno innesti mirati e almeno uno di questi arriverà in mezzo al campo. I nerazzurri si stanno guardando intorno e tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di Sofyan Amrabat, che tanto bene ha fatto alla Fiorentina e che sembra pronto a spingere per giocare nell'Europa che conta, in Champions League.

La Juventus dovrà necessariamente fare sacrifici dopo la mancata qualificazione alla massima competizione europea, anche per la penalizzazione inflitta di 10 punti. Potrebbe esserci qualche cessione dolorosa e tra i candidati c'è anche Gleison Bremer, che ha estimatori in tutta Europa, in particolar modo in Spagna, dove l'Atletico Madrid avrebbe mossa i primi passi in questi ultimi giorni.

Inter su Amrabat

L'Inter la prossima stagione vorrà lottare per lo scudetto, sognando poi un cammino simile a quello di quest'anno in Champions League. Per conseguire tale obiettivi serviranno degli innesti importanti e uno di questi potrebbe essere Sofyan Amrabat.

Il centrocampista marocchino ha fatto un grande Mondiale e già a gennaio avrebbe potuto lasciare la Fiorentina.

I viola hanno fatto muro, ma adesso non sarà semplice tenerlo visto che il giocatore potrebbe chiedere la cessione qualora lo volesse un club che milita nell'Europa che conta, proprio come l'Inter. I nerazzurri nei prossimi giorni potrebbero provare ad imbastire una trattativa con il club di Commisso, che valuta il classe 1996 almeno 25-30 milioni di euro.

Il club meneghino, però, per abbassare l'esborso economico potrebbe mettere sul piatto il cartellino di uno tra Asllani e Joaquin Correa, valutati entrambi 15 milioni di euro, oltre ad un conguaglio economico.

La richiesta della Juventus per Bremer

La Juventus potrebbe cedere Gleison Bremer nella sessione estiva di calciomercato.

Il centrale brasiliano, arrivato dal Torino solo un anno fa per oltre 40 milioni di euro più bonus, ha estimatori in tutta Europa e la mancata partecipazione alla prossima Champions League costringerà a qualche sacrificio in uscita per sistemare i conti. L'ex granata piace al Chelsea ma anche all'Atletico Madrid, che avrebbe già fatto qualche sondaggio per il giocatore. I bianconeri, dal loro canto, avrebbero già fatto sapere che non si siederanno a trattare per offerte inferiori ai 55 milioni di euro.