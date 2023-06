Nelle ultime stagioni, la Juventus ha spesso provato accaparrarsi il talentuoso centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic. Tuttavia, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha costantemente alzato un muro invalicabile per non far partire il suo giocatore. Ma ora la situazione sembra essere cambiata: Milinkovic-Savic è in scadenza di contratto nel giugno 2024, e Lotito non ha più lo stesso potere contrattuale di un tempo. Questa volta la Juventus sembra avere un'opportunità reale di ottenere il centrocampista. La richiesta economica per il trasferimento si è abbassata notevolmente e Lotito potrebbe essere spinto a cedere, per evitare di perdere uno dei suoi migliori giocatori a parametro zero tra un anno, in linea con la politica conservativa e sostenibile nella gestione della società.

Anche l'Inter si potrebbe inserire nella sfida di mercato per l'acquisto per Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic potrebbe approdare alla Juve agevolando la permanenza di Vlahovic

Il centrocampista serbo ha confermato la sua classe anche in questa stagione, con 11 gol e 8 assist all'attivo, dimostrando di essere un giocatore di primissimo livello. Il suo possibile arrivo è strettamente vicina alla situazione di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus che dovrà dare una risposta concreta alla società in settimana sulla possibilità di rinnovare il contratto o meno: il suo eventuale addio potrebbe aprire le porte all'acquisto di Milinkovic-Savic da parte della Juventus. [VIDEO]

La possibile acquisizione di Sergej Milinkovic-Savic da parte dei bianconeri potrebbe avere un impatto significativo anche sul futuro della punta Dusan Vlahovic.

La presenza del compagno di nazionale potrebbe infatti portare Vlahovic a rivalutare le proprie opzioni e prendere in considerazione la permanenza a Torino, dove peraltro ci sarà anche l'altro nazionale serbo Filip Kostic.

Vlahovic piace al Chelsea

Secondo le rivelazioni del giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini a TMW, il Chelsea vorrebbe la punta Dusan Vlahovic, ma che la Juventus valuta l'attaccante tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

Si tratta di una somma importante, ma potrebbe essere oggetto di trattativa, magari includendo una contropartita tecnica come Casadei. Il giovane centrocampista azzurro ha impressionato con le sue prestazioni nel Campionato Mondiale Under 20 e rappresenterebbe un ottimo acquisto per il futuro. Sul giocatore serbo ci sarebbero anche altre società inglesi come il Manchester United.