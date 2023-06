Sono giorni molto caldi sul fronte mercato in casa Inter, potrebbe infatti cambiare qualcosa in mezzo al campo in vista della prossima stagione. In uscita c'è sempre Marcelo Brozovic, che piace in Arabia all'Al Nassr e in Spagna, al Barcellona. Al suo posto sembrava scontato arrivasse Davide Frattesi ma in queste ultime ore sembrano essersi inserite con forza la Juventus e, soprattutto, il Milan, forte dei 70 milioni di euro che dovrebbe ricevere dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Per questo motivo, la società nerazzurra sta valutando altre alternative e tra queste sarebbe spuntato il nome di Teun Koopmeiners, che potrebbe giocare sia da mezzala che da regista in un centrocampo a tre come quello di Simone Inzaghi.

La Fiorentina è alla ricerca di un grande rinforzo da regalare a Vincenzo Italiano per l'attacco. I viola si stanno muovendo per un esterno di livello e in queste ultime ore avrebbero mosso passi concreti per Nicolò Zaniolo, che potrebbe tornare in Italia dopo soli sei mesi dal suo trasferimento al Galatasaray.

Inter su Koopmeiners

L'Inter farà sicuramente qualcosa in mezzo al campo in questa sessione di Calciomercato visto che è andato via Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto, ma occhio anche a Marcelo Brozovic, che pare vicino all'Al Nassr. Circola da tempo il nome di Davide Frattesi e anche quello di Sergej Milinkovic-Savic, ma la concorrenza di Milan e Juventus potrebbe scatenare un'asta a cui i nerazzurri non vogliono partecipare.

Alla luce di ciò, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Teun Koopmeiners, che anche quest'anno ha fatto molto bene con la maglia dell'Atalanta. I numeri sono dalla sua parte, avendo messo a segno dieci reti e collezionato quattro assist in trentatré partite e rappresenterebbe un vero e proprio jolly per Simone Inzaghi, visto che potrebbe giocare sia in regia che da mezzala.

La Dea lo valuta tra i 30 e i 35 milioni di euro, la stessa cifra di Frattesi, e anche in questo caso l'Inter potrebbe inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Mulattieri piace al Sassuolo e l'affare potrebbe anche essere slegato da Frattesi, e per questo occhio a Giovanni Fabbian, tornato dal prestito alla Reggina e valutato tra i 5 e gli 8 milioni di euro.

Fiorentina su Zaniolo

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco di alto livello dopo l'addio di Riccardo Saponara e nel mirino sarebbe finito Nicolò Zaniolo. L'esterno italiano è andato al Galatasaray a gennaio, ma dopo soli sei mesi il ritorno in Italia pare tutt'altro che impossibile. Affare non semplice visto che i turchi chiedono il pagamento della clausola rescissoria da 35 milioni di euro, ma il club di Commisso cercherà di portarselo a casa per una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus.