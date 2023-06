Il giocatore della Juventus Leonardo Bonucci potrebbe presto dire addio alla Juventus. Nonostante abbia ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora e un ingaggio di oltre 6 milioni di euro netti a stagione (12 milioni lordi), sembra che le due parti stiano valutando diverse possibilità.

La Juventus sarebbe aperta a pagare una parte dell'ingaggio del giocatore, con il suo agente, Alessandro Lucci, che si starebbe già muovendo per sondare nuove destinazioni. Tra queste potrebbe esserci il Marsiglia, in Francia. Tuttavia, il club francese è attualmente in attesa di scegliere il nuovo allenatore dopo l'addio in panchina di Tudor.

Nel frattempo, Bonucci ha presentato la domanda per l'iscrizione al corso di allenatore a Coverciano, dimostrando così un interesse nel mondo del calcio anche al di là del campo di gioco. Tuttavia, la sua intenzione principale sembra essere quella di proseguire ancora per un anno, con l'obiettivo di guadagnarsi la convocazione per Euro 2024 con la maglia della Nazionale.

Il giocatore Bonucci potrebbe trasferirsi all'Olympique Marsiglia

Leonardo Bonucci, giocatore della Juventus, si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro. Nell'ultima apparizione con la maglia della Nazionale italiana, ha mostrato alcune difficoltà che hanno sollevato domande sulla sua forma attuale.

Nella scorsa stagione, l'esperto difensore è stato frenato dagli infortuni e ha avuto poche occasioni di giocare nel sistema tattico di Allegri.

Nonostante ciò, Bonucci ha come obiettivo principale l'Europeo dell'estate prossima con la Nazionale italiana e gode ancora della fiducia del CT Mancini, che lo considera un elemento importante per la squadra azzurra. Tuttavia, per mantenere la sua importanza in Nazionale, è necessario che trovi continuità nel suo club di appartenenza, cosa che al momento la Juventus e Allegri non possono garantirgli.

La Juventus potrebbe valutare offerte anche per Bremer. Possibile sostituto Pau Torres

Al momento, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sembra intenzionato a puntare sul suo formato da Danilo e Bremer, con Gatti e Rugani come prime riserve. Inoltre, si tiene in considerazione anche l'ascesa del giovane Huijsen, appena rinnovato.

Bonucci si troverebbe quindi come quinta scelta nella gerarchia difensiva, aprendo la possibilità di un addio del difensore durante questa estate, come riportato dal quotidiano 'Tuttosport'.

Da valutare anche il futuro professionale di Bremer. Se dovesse arrivare un'offerta importante il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera. Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi.

Come sostituto potrebbe arrivare Pau Torres, che lascerebbe il Villareal per circa 30 milioni di euro.