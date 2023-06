La Juventus, in questi giorni, sarebbe in attesa di una risposta da parte di Adrien Rabiot sul rinnovo presentato dal club per un prolungamento annuale. La priorità dei bianconeri sarebbe quella di estendere il contratto del francese poiché il giocatore è fondamentale per le dinamiche del centrocampo juventino. Ma chiaramente, la Juventus non potrà farsi cogliere impreparata in caso di risposta negativa da parte di Adrien Rabiot. Per questo motivo, l'alternativa individuata dalla Juventus al giocatore transalpino sarebbe Davide Frattesi. I dirigenti juventini avrebbero già incontrato il Sassuolo per parlare del ragazzo classe 99, ma presto potrebbe esserci un nuovo summit.

Stando a quanto afferma Tuttosport, entro la fine della settimana la Juventus e il club neroverdi potrebbero nuovamente rivedersi. Inoltre, i bianconeri, per abbassare il prezzo di Davide Frattesi, sarebbero intenzionati ad offrire al Sassuolo delle contropartite tecniche. I nomi che potrebbe entrare nella trattativa sarebbero quelli di Koni De Winter e Dean Huijsen.

La Juventus al lavoro sul mercato

Nella giornata di ieri 13 giugno, Massimiliano Allegri e Giovanni Manna si sarebbero incontrati a Milano per fare il punto sul mercato della Juventus. Le parti avrebbero parlato anche della questione legata al centrocampo. Infatti, la priorità di Massimiliano Allegri sarebbe quella di trattenere Adrien Rabiot.

Per questo motivo, la società si sarebbe già mossa proponendo al francese un rinnovo annuale alle stesse condizioni economiche attuali. Adesso si attenderebbe la risposta definitiva di Adrien Rabiot. La Juventus, però, avrebbe già individuato il suo possibile sostituito. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Frattesi che il Sassuolo valuta tra i 35 e i 40 milioni.

Il club neroverde, però, sembra intenzionato ad accettare l'inserimento di contropartite tecniche che consentirebbe di abbassare la parte cash. Anche giocatori come Ranocchia e Soule potrebbero portare a Frattesi, un'eventualità che si era fatta strada nei giorni precedenti.

De Winter e Huijsen giovani di talento

La Juventus, in questa sessione di mercato, dovrà valutare anche la posizione di molti dei suoi giovani.

Alcuni di loro potrebbero essere utilizzati come contropartite in alcune trattative. In particolare, i giocatori di maggiori prospettiva e con tanti estimatori sarebbero De Winter e Huijsen. Il primo tornerà alla Juventus dal prestito all'Empoli. Non è da escludere che De Winter possa restare in bianconero ma non è da scartare nemmeno l'ipotesi che possa essere ceduto. Anche Huijsen potrebbe avere diversi estimatori dopo che in questa stagione, si sarebbe messo in evidenza con la Juventus Next Gen e con la primavera bianconera. Dunque, la dirigenza juventina potrebbe avere diverse opzioni in caso di trattative importanti, come quella per Frattesi, per poter abbassare il prezzo del cash.