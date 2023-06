La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che è stata di recente appesantita anche dai calciatori rientrati dai prestiti e non riscattati dalle società di pertinenza: stiamo parlando in particolare di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, che per vari fattori non sono riusciti ad incidere rispettivamente con Chelsea, Liverpool e Leeds.

Sul centrocampista svizzero ci sarebbe il West Ham, che potrebbe investire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Difficile invece la cessione a titolo definitivo del brasiliano e dell'americano, che potrebbero lasciare Torino in prestito con diritto di riscatto.

La loro partenza andrebbe ad alleggerire anche il monte ingaggi (Arthur in particolare percepisce quasi 7 milioni l'anno) ed agevolerebbe l'acquisto di un rinforzo importante a centrocampo che secondo le ultime notizie di mercato potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024.

La Juve potrebbe rinforzare il centrocampo acquistando Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato le cessioni di Zakaria, Arthur Melo e McKennie potrebbero dunque agevolare l'arrivo di Sergej Milinkovic-Savic. Ci sarà molto lavoro da fare per il direttore sportivo Giovanni Manna e probabilmente per Cristiano Giuntoli, atteso a Torino ad inizio luglio per poi diventare il responsabile dell'area sportiva della società bianconera.

Lo svizzero potrebbe partire per circa 20 milioni di euro, il brasiliano e l'americano invece andare in prestito con diritto di riscatto. Il risparmio garantito anche dagli ingaggi potrebbe essere utilizzato in parte per Sergej Milinkovic-Savic, che è in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus sulla base di 4 milioni di euro a stagione più bonus.

La valutazione del giocatore è di circa 35 milioni di euro ma più ci si avvicina ad agosto e più il prezzo di mercato potrebbe diminuire considerando che il giocatore tra 12 mesi sarà libero a 0.

L'eventuale arrivo di Milinkovic-Savic garantirebbe più fisicità al centrocampo bianconero ma anche più gol: il mediano nella scorsa stagione ha infatti contribuito a 17 gol totali fra realizzazioni e assist ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus, potrebbe partire qualche big

La Juventus potrebbe poi valutare anche altre cessioni con uno fra Dusan Vlahovic, Bremer e Federico Chiesa che potrebbe lasciare Torino. In questa fase si parla molto del brasiliano, che piace a diverse società inglesi e che la Juventus valuta circa 70 milioni di euro, e dell'esterno azzurro, che avrebbe una vera e propria fila di pretendenti, dal Liverpool al PSG passando per il Bayern Monaco.