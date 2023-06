In una recente intervista a Radio Bianconera, Giovanni Galeone, ex allenatore e amico di Massimiliano Allegri, ha condiviso alcuni propri punti di vista sulla Juventus. L'ex tecnico ha analizzato vari aspetti della squadra, parlando di diversi giocatori e suggerendo possibili aggiustamenti per migliorare la formazione bianconera.

A proposito di Adrien Rabiot, fresco di rinnovo di contratto, Galeone ha detto: "Piaceva da una vita ad Allegri. Io pensavo fosse un grande affare, ma i primi anni non ha reso. Quest'anno ha fatto vedere tutte le sue qualità".

Giovanni Galeone ha parlato del possibile acquisto di Milinkovic-Savic

Parlando del possibile acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, l'ex allenatore ha dichiarato che se la Juventus riuscisse a portarlo a Torino avrebbe un centrocampo straordinario, anche con un Paul Pogba non al massimo della condizione, poiché è un giocatore che unisce abilmente il contributo difensivo e offensivo, alzando il livello della squadra grazie alle sue doti tecniche.

Non necessariamente convinto della presenza di un regista centrale nel centrocampo, Galeone ha ricordato: "Tutti pensano che per forza debba esserci un regista in mezzo, però si vedono anche squadre europee tranquillamente senza regista centrale, vedi il City".

I giocatori Vlahovic e Chiesa potrebbero lasciare la Juventus

Galeone è passato poi a discutere del settore avanzato dei bianconeri: 'Penso che la Juventus qualche giocatore lo dovrà vendere e chi ha mercato sono Vlahovic e Chiesa, e credo entrambi andranno via. Non è facile trovare il centravanti adesso, Milik può essere una buonissima riserva ma ci vuole uno che faccia 20 gol lì davanti poi.'.

Poi ha proseguito: "Per aggiustare si deve vendere, sennò non si può fare nulla ora. Guardate Napoli, Milan, Inter, le società non si muovono più se non incassano".

Giovanni Galeone sulla scelta di alcuni giocatori di lasciare il calcio europeo per trasferirsi in Arabia Saudita

Infine, Galeone ha toccato brevemente l'argomento delle offerte provenienti dall'Arabia Saudita, rivelando che sono situazioni particolari.

Secondo l'ex tecnico, chi decide di trasferirsi in quei campionati non fa una scelta di vita, ma piuttosto una scelta basata sui soldi.

Massimiliano Allegri, secondo Galeone, desidera ritornare competitivo con la Juventus il prima possibile. Tuttavia, se decidesse di abbandonare l'incarico, l'Arabia potrebbe essere una destinazione interessante.