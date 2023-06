La Juventus inizia a muoversi sul fronte Calciomercato. La società bianconera starebbe monitorando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il mercato della Vecchia Signora dipende dalla possibile conferma di Adrien Rabiot che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juve, pronta ad una nuova offerta da 7 milioni di euro per convincere il francese a vestire per un'altra stagione la maglia bianconera. In attesa di ciò, si monitorano diversi profili per la mediana.

Juve, idea Guendouzi per il centrocampo

Oltre al rientro di Rovella che dovrebbe prendere il posto di Paredes, il club bianconero è alla ricerca di un altro centrocampo. Secondo le ultime notizie di mercato si starebbe monitorando la candidatura di Matteo Guendouzi, talentuoso centrocampista francese che in questa stagione si è ritagliato un ottimo spazio nel Marsiglia di Tudor. Il classe 99 però avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con l'OM che scade nel 2025. Per questo, il club francese potrebbe decidere di cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero. La Juventus resta alla finestra ma deve battere la concorrenza di altri club come Newcastle e soprattutto Inter, alla ricerca di un centrocampista in caso di cessione di Marcelo Brozovic.

Guendouzi non è il solo nome sulla lista della Vecchia Signora. La Juve tiene sempre d'occhio il profilo di Davide Frattesi [VIDEO] che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. Sul centrocampista italiano, c'è la concorrenza dell'Inter ma soprattutto della Roma.

Juve, interesse per Singo e Holm per il dopo Cuadrado

La Juventus si appresta a rivoluzionare anche le corsie esterne.

Resta in bilico la posizione di Juan Cuadrado che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. Per questo, il club bianconero è alla ricerca di un nuovo esterno destro che possa essere l'erede del colombiano.

Oltre al rientro di Cambiaso dal Bologna, la Vecchia Signora tiene d'occhio le candidature di due giovani che si sono ritagliati un ottimo spazio in Serie A: Wilfried Singo ed Emil Holm.

Per quanto riguarda l'esterno del Toro, la trattativa potrebbe determinarsi grazie al mancato rinnovo contrattuale con il club granata che scade nel 2024. La società di Urgano Cairo chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per Singo, seguito anche da club esteri.

Per questo riguarda Holm, la retrocessione dello Spezia avrebbe abbassato il cartellino del classe 2002 svedese ma la concorrenza non manca. Infatti, il talentuoso esterno è seguito anche dall'Atalanta di Gasperini pronta ad una rivoluzione sulle corsie laterali.