La Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Dopo l'addio di Angel Di Maria che non ha rinnovato il proprio contratto, resta in bilico non solo il futuro di Dusan Vlahovic seguito da United e Bayern Monaco ma anche quello di Federico Chiesa, che ha tanti estimatori in giro per l'Europa. In particolare, le big della Premier potrebbero provare ad intavolare una trattativa con il club bianconero già in questa sessione di mercato.

Juve, pressing dall'Inghilterra per Chiesa

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni l'attaccante bianconero sarebbe finito nel mirino di diverse squadre della Premier League: dal Manchester United, passando per il Chelsea del neo tecnico Pochettino che potrebbero decidere di strapparlo alla Juventus.

Il club bianconero non avrebbe intenzione di cedere uno dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma molto dipenderà dalle reali offerti che arriveranno. Intanto, Chiesa spera di rilanciarsi nelle prossime partite con la Nazionale del c.t Roberto Mancini con l'obiettivo di ritornare al top della forma nella prossima stagione ed essere fondamentale per l'Italia ma soprattutto per la Juventus.

Intanto, la Vecchia Signora sta prendendo in considerazione diversi profili per rinforzare il reparto offensivo: da Willi Gnonto, valutato 18 milioni di euro dal Leeds, fino ad arrivare ad Armand Laurienté che ha offerto ottime prestazioni in Serie A con la maglia del Sassuolo.

Juve, possibile addio per Rugani e Alex Sandro

Oltre al reparto offensivo, anche la difesa potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Oltre all'intoccabile Danilo leader della retroguardia bianconera e Federico Gatti che si è ritagliato un ottimo spazio in questa stagione, la Juve potrebbe prendere in considerazione delle offerte per gli altri difensori e successivamente reinvestire il denaro.

Tra i principali candidati a lasciare Torino ci sarebbero Daniele Rugani ed Alex Sandro. L'ex centrale dell'Empoli ha perso posizioni nelle rotazioni di Allegri a discapito proprio di Gatti e questo potrebbe influire sulla sua riconferma. Il discorso si allarga anche nei confronti di Alex Sandro. Nonostante il rinnovo contrattuale per un'altra stagione, l'esterno brasiliano potrebbe lasciare Torino con diverse squadre europee sulle sue tracce.

Difficile anche la permanenza di Juan Cuadrado che non ha ancora rinnovato il proprio contratto.

La Vecchia Signora potrebbe inoltre prendere in considerazione delle offerte monstre anche per Bremer, seguito da Manchester United e Chelsea.