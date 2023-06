Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta in bilico. L'attaccante bianconero è uno dei calciatori maggiormente richiesti sul fronte mercato e di fronte ad un'offerta monstre attorno ai 70-80 milioni di euro, la Vecchia Signora potrebbe pensare ad un'eventuale cessione già a in estate. Oltre al Manchester United, anche altri club inglesi sarebbero sulle sue tracce. In particolare il Chelsea del neo tecnico Mauricio Pochettino, pronto al rilancio nella prossima stagione.

Juve, possibile offerta del Chelsea per Vlahovic, sullo sfondo anche il Bayern

Per abbassare le pretese economiche della Juventus, i Blues potrebbero decidere di mettere sul piatto diverse contropartite tecniche che potrebbero fare gola al club bianconero. Il primo potrebbe essere Christian Pulisic, esterno statunitense che potrebbe lasciare Londra e rimettersi in gioco in un altro top club europeo. L'ex Borussia è seguito anche dal Milan, così come Ruben Loftus-Cheek che potrebbe esser inserito in un'eventuale trattativa. Il club inglese potrebbe addirittura offrire il cartellino di Kalidou Koulibaly, ex Napoli che piace tanto all'Inter come erede di Skriniar.

Oltre al Chelsea, sullo sfondo ci sarebbe anche l'interesse del Bayern Monaco a caccia di un grande attaccante da regalare a Thomas Tuchel.

Il club tedesco potrebbe decidere di offrire il cartellino di Benjamin Pavard come contropartita per intavolare una trattativa con la Juventus.

In caso di cessione da parte di Vlahovic, la Juve potrebbe così rivoluzionare il reparto offensivo. Oltre al possibile arrivo a titolo definitivo di Milik, la Vecchia Signora potrebbe ritornare su Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham e nel mirino anche della Roma di Josè Mourinho.

Juve, possibile riscatto del Tottenham per Kulusevski

Oltre ad eventuali acquisti e cessioni, la Juventus deve piazzare quei calciatori in esubero e che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri. Oltre Mckennie ed Arthur che rientrano dai rispettivi prestiti, resta in ballo il futuro di Dejan Kulusevski che potrebbe esser riscattato dal Tottenham, nonostante l'addio di Antonio Conte dalla panchina degli Spurs.

Dopo aver versato i 10 milioni per il prestito del talento svedese, il club inglese sarebbe pronto ad un'offerta con l'obiettivo di abbassare la cifra del riscatto fissata attorno ai 35 milioni di euro. Stando alle ultime notizie, potrebbe trovarsi un accordo a cifre più basse, con il club bianconero che potrebbe reinvestire il denaro per completare il pacchetto di esterno a disposizione di Allegri.

Sul taccuino della dirigenza bianconera restano vive le ipotesi Zaniolo, che potrebbe ritornare in Italia, Gnonto valutato 18 milioni dal Leeds, ed Orsolini, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Bologna.