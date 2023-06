L'asse Torino-Galatasaray sta attirando molta attenzione in questi primi giorni di Calciomercato. Il club turco starebbe dimostrando una certa serietà nel perseguire l'acquisizione di Weston McKennie: il centrocampista statunitense, reduce dal prestito al Leeds, non rientra nei piani della Juventus, che è disposta a negoziarne la cessione. I bianconeri intendono massimizzare i profitti dalla vendita e la richiesta per il trasferimento a titolo definitivo parte dai 35 milioni di euro, ma sono aperti a trattative. Tale cifra corrisponde al valore della clausola presente nel contratto di Zaniolo, che ha già espresso il desiderio di tornare in Serie A.

La scorsa estate, la Juventus aveva già tentato di avviare una discussione con la Roma riguardo a questi stessi termini, che ora vengono riproposti con il Galatasaray. Tuttavia, in quell'occasione, le due parti non riuscirono a trovare un accordo in termini di valutazioni e contropartite. Attualmente, i bianconeri devono sostituire Di Maria, ma prima devono cedere i giocatori in surplus. Un possibile primo passo per soddisfare entrambe le esigenze potrebbe essere uno scambio di prestiti come garanzia: in questo modo si potrebbe trovare una collocazione per un giocatore che non avrebbe futuro a Torino e allo stesso tempo mettere a disposizione di Allegri un valido rinforzo per l'attacco, che non avrebbe bisogno di adattarsi alla Serie A.

Il Galatasaray punta su McKennie ed è pronto ad aprire le trattative in merito.

Juve, si lavora anche sul centrocampo

La Juventus sta lavorando per sistemare anche il centrocampo con la situazione legata a Rabiot a tenere banco: i bianconeri desiderano mantenere il francese nella squadra e dato che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno hanno fatto un'offerta per il rinnovo.

La sua eventuale partenza potrebbe influenzare anche altri arrivi.

Non è un segreto, infatti, che la Juventus sia interessata a Frattesi, così come lo sono Inter e Roma. Recentemente, il centrocampista ha ribadito la sua volontà di rimanere in Italia. Inoltre, bisogna prestare attenzione anche a Sergej Milinkovic-Savic, un sogno che non è mai realmente svanito.

Anche il Milan su Zaniolo

Anche il Milan spingerebbe per l'esterno ex Roma. L'attacco è il reparto dove si prevede l'acquisto più importante per i rossoneri e ci sono due nomi particolarmente caldi secondo i bookmaker. Secondo gli analisti delle scommesse, c'è una quota di 4,75 per l'arrivo di Alvaro Morata durante la sessione estiva di calciomercato.

Un altro giocatore che è stato spesso associato al Milan è invece Allan Saint-Maximin, con una quota di 5 volte la posta per il suo arrivo in maglia rossonera. Il Milan monitora però anche come accennato Nicolò Zaniolo, per l'ex giocatore della Roma, la possibilità di un trasferimento a Milanello nei prossimi mesi viene valutata a 3,50.