La Juventus lavora alla conferma di Arek Milik. L'attaccante polacco che si è ritagliato uno spazio importante nella stagione appesa conclusasi durante la gestione di Massimiliano Allegri ha rimarcato la sua voglia di continunare a vestire la maglia della Vecchia Signora. Per questo, il club bianconero starebbe lavorando per acquistarlo a titolo definitivo dal Marsiglia che ne detiene ancora il cartellino.

Juve, pressing per Milik. Possibile acquisto a titolo definitivo

Stando alle ultime notizie di mercato, la Juventus avrebbe intensificato i contatti con il club francese per provare ad intavolare una trattativa per acquistare l'ex Napoli a titolo definitivo.

Un'operazione che potrebbe agirarsi attorno ai 7 milioni di euro. La Vecchia Signora avrebbe così deciso di puntare sul bomber polacco, accostato anche alla Lazio di Maurizio Sarri come vice Immobile.

Con la probabile conferma di Milik, resta in bilico il futuro dell'altro attaccante juventino ovvero Dusan Vlahovic. Diversi top club europei sarebbero sulle tracce dell'ex numero nove della Fiorentina, in particolare Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco che sono alla ricerca di un grande attaccante per completare i rispettivi reparti offensivi. La Juventus prenderebbe in considerazione solo offerte monstre, che si aggirerebbero attorno ai 70-80 milioni di euro.

Juve, le idee per le fasce: da Holm ad Odriozola

Oltre al reparto offensivo, la Juventus prepara un vero e proprio restlyling sulle corsie esterne viste le possibili partenze di Juan Cuadrado ed Alex Sandro. Per questo, l'obiettivo della dirigenza è quello di rinforzare le corsie esterne, fondamentali nei moduli utilizzati da Massimiliano Allegri.

Per la fascia destra, i bianconeri starebbero sondando il profilo di Emil Holm che nonostante la retrocessione dello Spezia ha offerto buone prestazioni. L'esterno svedese classe 2000 è però nel mirino del Torino come possibile erede di Singo ma anche dell'Atalanta che valuta l'acquisto di un nuovo esterno offensivo per completare il pacchetto di terzini a disposizione di Gasperini.

La Vecchia Signora guarda anche in casa Real Madrid con i nomi du Lucas Vazquez e soprattutto di Alvaro Odriozola che potrebbero rientrare nei radar bianconeri. In particolare, l'esterno ex Fiorentina potrebbe rappresentare un'operazione low-cost visto il pochissimo spazio nella passata stagione.

Infine, per la corsia opposta in considerazione viene preso in considerazione il profilo di Fabiano Parisi, che viene valutato 20 milioni di euro dall'Empoli. Resta in corsa anche la candidatura di Ivan Fresneda del Valladolid.