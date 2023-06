L'Inter è sicuramente una delle grandi protagoniste di questi primi giorni di Calciomercato, con i nerazzurri che stanno lavorando per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, anche per restare competitivi in ambito europeo dopo la finale di Champions League raggiunta quest'anno. Uno dei reparti che verrà rinforzati è quello di centrocampo, dove è andato via Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto, e non è esclusa una cessione illustre. L'ultimo nome accostato al club meneghino sarebbe quello di Marco Verratti, che sembra essere in uscita dal Paris Saint Germain.

Tra i nomi sondati dall'Inter c'è anche quello di Sergej Milinkovic-Savic. Sul serbo, però, c'è da registrare anche l'interesse del Milan, che già con Paolo Maldini sembrava aver avviato una trattativa con la Lazio. L'addio del dirigente ha complicato le cose, ma i rossoneri sono pronti a riprovarci, in cerca di un'intesa con i biancocelesti.

Verratti proposto all'Inter

Uno dei grandi nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Marco Verratti. Il centrocampista non è più considerato intoccabile in casa Paris Saint Germain, con la società che è pronta ad una vera e propria rivoluzione dopo l'ennesimo fallimento in Champions League. E chissà che il futuro del classe 1992 non possa essere proprio in un club che la finale di Champions l'ha giocata qualche giorno fa, l'Inter, pur essendo stata sconfitta di misura per 1-0 dal Manchester City.

I parigini, infatti, avrebbero offerto il cartellino di Verratti alla società nerazzurra, magari cercando di imbastire uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic, che l'Inter non sembra più ritenere incedibile rispetto a quanto successo negli anni scorsi. La proposta fatta dal club dello sceicco, però, sarebbe stata rispedita al mittente per un motivo abbastanza chiaro.

L'ex Pescara ha un ingaggio da oltre 9 milioni di euro netti a stagione. O accetta di dimezzarlo, arrivando a quota 5 milioni, usufruendo anche del Decreto Crescita, altrimenti non rientrerebbe in quella politica di abbassamento del monte ingaggi che vorrebbero attuare Ausilio e Marotta.

Il tentativo del Milan per Milinkovic-Savic

Il Milan sembrerebbe pronto a fare un tentativo per Sergej Milinkovic-Savic, che piace molto anche all'Inter. I rossoneri avevano già imbastito la trattativa quando c'era Paolo Maldini, ma l'addio del direttore dell'area tecnica [VIDEO] ha inevitabilmente rallentato i tempi.

La Lazio valuta il centrocampista serbo almeno 30-35 milioni di euro, ma il Milan potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic o Tommaso Pobega, oltre a un conguaglio da 20 milioni di euro. A quel punto dovranno essere in primis il club di Lotito, e poi il giocatore, a decidere se accettare o aspettare un rilancio dell'Inter.