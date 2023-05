Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva di Calciomercato. L'ex numero nove della Fiorentina, arrivato a Torino per risolvere i problemi offensivi della formazione di Allegri, non è riuscito ad esprimersi al pieno del suo potenziale durante l'avventura in bianconero. Per questo di fronte ad offerte importanti, la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione una cessione a giugno.

Juve, lo United su Vlahovic, proposto Martial come contropartita

Il club bianconero chiede una cifra attorno ai 70-80 milioni per il suo numero nove e le pretendenti non mancano.

Oltre al Bayern Monaco ed al nuovo Chelsea targato Pochettino, stando alle ultime notizie di mercato anche il Manchester United di Ten Haag sarebbe sulle tracce dell'attaccante bianconero. Archiviata la qualificazione alla prossima Champions League, i Red Devils sono pronti ad un grande mercato per ritornare ai vertici del calcio inglese ma anche europeo.

Per abbassare le pretese economiche della Juventus, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Anthony Martial come parziale contropartita tecnica. L'ex Monaco non rappresenta una prima scelta per Ten Haag e potrebbe esser inserito in un'eventuale trattativa proprio per arrivare a Vlahovic. Difficile che la Juventus possa accettare una simile proposta vista che l'intenzione del club bianconero sarebbe quella di reinvestire il denaro per completare la rosa.

L'inserimento di Martial servirebbe soltanto per abbassare il conguaglio che comunque dovrebbe essere versato nelle casse del club bianconero: Martial viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, l'idea dello United sarebbe quella di aggiungerne tra 40 e 50 cash.

Con un eventuale addio di Vlahovic, la Vecchia Signora potrebbe fiondarsi su Gianluca Scamacca del West Ham e Rasmsus Hojlund, gioiellino dell'Atalanta.

Juve, interesse del Brighton per Iling-Junior

Nonostante una stagione complicata, la Juventus ha messo in vetrina alcuni giovani molto interessanti tra cui Samuel Iling-Junior, esterno inglese che si è ritagliato uno spazio importante nella rosa di Massimiliano Allegri.

Le prestazioni del talentuoso esterno offensivo non sono passate inosservate soprattutto in Inghilterra, dove diversi club della Premier League si starebbero muovendo per accaparrarsi le prestazioni del classe 2003.

Dopo l'interesse del Chelsea che ci aveva provato già nella finestra invernale, ora anche il Brighton sarebbe interessato a Iling-Junior al 19enne esterno offensivo. Dopo la qualificazione alle coppe europee, la formazione inglese vuole rinforzare l'organico e potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere l'esterno offensivo.

Molto dipenderà dalla reale offerta che potrebbe arrivare dall'Inghilterra con la Juventus che vorrebbe trattenere il giocatore come tutti i giovani che si sono ritagliati uno spazio importante in questa stagione.