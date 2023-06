Puntellare la rosa con acquisti di alto livello, ma soprattutto blindare i calciatori più importanti presenti nella rosa di mister Pioli. Sono questi gli obiettivi del Milan molto attivo sul fronte mercato con l'intenzione di ritornare ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso di crescita in Europa. Questo percorso passa dalla conferma dei top player in organico e tra questi c'è sicuramente Theo Hernandez, finito nel mirino delle big di Premier League.

Milan, possibile offerta dello United per Theo

Secondo le ultime notizie di mercato, l'esterno rossonero sarebbe finito nel mirino del Manchester United di Erik Ten Hag che, dopo aver riportato un trofeo e riconquistato la qualificazione alla Champions League in quel di Old Trafford, vuole puntare a ritornare nel giro per conquistare la Premier League.

Per questo, i Red Devils sono pronti ad un mercato di livello e avrebbero puntato il terzino francese per rinforzare le corsie esterne. Il club di Manchester United sarebbe pronto ad un'offerta attorno ai 60 milioni di euro per convincere il Diavolo a cedere uno dei calciatori più importanti. Oltre allo United, sullo sfondo anche il City starebbe prendendo in considerazione il profilo di Theo per puntellare una rosa già di grande livello.

Difficile che il Milan possa privarsi di un elemento fondamentale, ma molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno dall'Inghilterra. Intanto, i rossoneri valutano l'acquisto di un vice Theo Hernandez vista la possibile partenza di Ballò Tourè. Tra i profili seguiti dal Milan ci sarebbero Mazzocchi della Salernitana e Parisi dell'Empoli.

Milan, le idee per la trequarti: da Thiago Almada a Luka Romero

Il Milan lavora anche su fronte acquisti ed in particolare sul fronte reparto offensivo. Oltre ad un grande attaccante che possa giocarsi il posto con Olivier Giroud, il club rossonero sta sondando diverse piste per completare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli visto l'addio di Brahim Diaz tornato al Real Madrid.

In attesa di scoprire gli sviluppi sulla trattativa per Kamada, il Diavolo starebbe monitorando diversi profili tra cui quello di Thiago Almada, talentuoso centrocampista argentino classe 2001 che in passato è stato accostato anche ad altre squadre italiane. Altro giovane che potrebbe rientrare nei radar rossoneri è Luka Romero, jolly argentino che può ricoprire tutte le posizioni sulla trequarti.

Il classe 2004 non dovrebbe rinnovare con la Lazio ed in caso di mancato accordo con il club biancoceleste, potrebbe diventare una buona soluzione a parametro zero.

Infine, si valutato anche profili più "esperti e completi" come Pulisic,valutato attorno ai 25-30 milioni di euro dal Chelsea.