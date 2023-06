La Juventus, in queste settimane, ha presentato un'offerta per il rinnovo di Adrien Rabiot, proponendo un prolungamento di contratto annuale al centrocampista francese alle stesse condizioni economiche attuali. Stando a quanto afferma in queste ore Tuttosport, Rabiot avrebbe preso tempo prima di dare una risposta definitiva alla Juventus. Senza rinnovo fra due settimane, precisamente il 30 giugno, il francese potrebbe liberarsi a parametro zero.

In caso di fumata bianca, il giocatore transalpino firmerebbe fino al giugno 2024 e dunque sarebbe poi libero nuovamente a costo zero tra un anno, salvo ovviamente ulteriori eventuali rinnovi.

Allegri vorrebbe la conferma di Rabiot

Uno dei principali sponsor della permanenza a Torino di Adrien Rabiot sarebbe Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese riterrebbe il francese fondamentale per la Juve e fra i due ci sarebbe un ottimo rapporto.

Sotto la gestione di Allegri, il centrocampista francese è migliorato molto e nel corso della stagione 2022/2023 ha segnato 11 gol e ha fatto 6 assist. Proprio il feeling tra il tecnico livornese e Rabiot potrebbe essere determinante nella scelta del giocatore francese. Infatti, il numero 25 juventino potrebbe decidere di non lasciare un ambiente dove sta bene e quindi accettare la proposta di rinnovo della Juventus.

In caso di mancato rinnovo, invece, dal 30 giugno in poi il giocatore sarebbe libero a costo zero e potrebbe a quel punto trattare con un altro club.

Juventus al lavoro per tenere Milik

In queste settimane, la Juventus si starebbe occupando anche della questione Arkadiusz Milik. I bianconeri sarebbero in trattativa con il Marsiglia per trovare un accordo per il polacco. La Juve starebbe pensando di acquistare il centravanti polacco a titolo definitivo: secondo alcune indiscrezioni bianconeri e il Marsiglia sarebbero vicini a un accordo sulla base di 7 milioni.

Inoltre, la Juventus sarebbe al lavoro anche per trovare un accordo con il Tottenham per Dejan Kulusevski. Il club inglese vorrebbe uno sconto per lo svedese rispetto alla cifra di riscatto fissata a 35 milioni. Secondo alcune indiscrezioni gli Spurs sperano di riuscire a trovare un'intesa con il club bianconero per tenere Kulusevski sulla base di 30 milioni.

Dopodiché la Juve dovrà risolvere anche le questioni legate ai vari centrocampisti di ritorno dai prestiti all'estero: Arthur, Zakaria e McKennie.