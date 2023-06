La cessione di Sandro Tonali al Newcastle, di cui manca solo l'ufficialità, apre nuovi scenari di mercato in casa Milan. Il club rossonero deve rinforzare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli, che nei primi mesi della nuova stagione non avrà neanche l'infortunato Ismael Bennacer. Per questo, la dirigenza del Diavolo vuole agire per rinforzare la mediana.

Milan, possibile offerta per Frattesi: sullo sfondo resta Milinkovic-Savic

Uno degli obiettivi del Milan è sicuramente Davide Frattesi, centrocampista italiano del Sassuolo corteggiatissimo da diversi top club di Serie A.

Stando alle ultime notizie di mercato, i rossoneri vorrebbero provare a imbastire una trattativa con il club neroverde e avvicinarsi ai 35 milioni di euro richiesti per cedere il centrocampista. La concorrenza è tanta visto l'interesse dell'Inter e della Juventus che attende di scoprire il futuro di Adrien Rabiot.

Frattesi non è il solo profilo seguito dal Milan che starebbe osservando anche la situazione di Sergej Milinkovic-Savic, il quale potrebbe lasciare la Lazio già in questa finestra di mercato, visto il rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare. Il club biancoceleste chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro per il "Sergente", conteso anche dalla Juventus che sta giocando su più tavoli a causa del possibile addio di Rabiot.

Sullo sfondo resta viva anche l'idea Ruben Loftus-Cheek, valutato 20 milioni di euro dal Chelsea.

Milan, sondaggio per Lukaku: pressing su Thuram

Oltre al centrocampo, il Milan vuole rinforzare anche il reparto offensivo. Il club rossonero è alla ricerca di un calciatore che possa contendersi il posto da titolare con Olivier Giroud, decisivo in questa stagione con i suoi 12 gol in campionato.

Stando agli ultimi rumor, i rossoneri avrebbero effettuato un sondaggio per Romelu Lukaku che dovrebbe lasciare il Chelsea. Nonostante l'interesse anche dell'Inter per l'attaccante belga, i Blues chiedono una cessione a titolo definitivo che in questo momento il club nerazzurro non sarebbe in grado di garantire. Il Milan potrebbe così approfittarne per imbastire una trattativa che comunque al momento appare difficile.

Più "facile" è la situazione che potrebbe portare a Marcus Thuram che sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Nonostante l'interesse di alcuni top club europei come il Paris Saint Germain, l'attaccante francese avrebbe deciso di sposare il progetto del Diavolo.