Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano alla trasmissione Twitch "Juventibus" ha parlato della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe Federico Chiesa tra i possibili partenti nel mercato estivo. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche Marcello Chirico a TMW Radio e Alberto Polverosi a Radio BiancoNera.

Momblano: "Chiesa? con uno schiocco di dita potrebbe uscire dalla Juventus"

Il giornalista Luca Momblano è intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus ed tra gli argomenti toccati c'è stata la Juventus e il possibile futuro di Federico Chiesa: "Chiesa?

Se schiocca le dita è fuori dalla Juventus". Questa è stata la frase con la quale Momblano ha esordito, prima di aggiungere: "Perché ha già l’offerta giusta. Non dico che lui voglia andare via, ma ha già la soluzione in tasca".

La Juventus, che in questa estate potrebbe effettivamente cedere uno dei suoi gioielli per esigenze di bilancio, avrebbe valutato il cartellino di Chiesa per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una somma, che potrebbe essere spesa da una squadra in Premier League o dal Bayern Monaco, che starebbe seguendo il calciatore ex Fiorentina da alcune settimane.

Chirico: "La Juventus non ha budget per il mercato ma mi auguro solo che Chiesa non sia ceduto"

Di quello che potrebbe essere il mercato della Juventus e della possibile partenza di Federico Chiesa ha detto la sua anche il giornalista Marcello Chirico, il quale a TMW Radio ha detto: "La Juventus non ha il budget per muoversi liberamente.

Elkann ha detto basta, non vuole più perdere soldi e non spendere più di tanto. Le uscite? Mi auguro solo che non esca Chiesa, su cui dovresti ricostruire la squadra. Allegri rimane, non si discute, non c'è spiraglio che vada via, se ne facciano una ragione i tifosi. Anche io avrei preferito un altro, ma la realtà è questa".

Juventus, Polverosi: "Non credo che Chiesa sia un calciatore sul quale impostare una squadra"

Infine, anche il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Radio BiancoNera di quello che potrebbe essere il futuro di Federico Chiesa alla Juventus: "Chiesa ha avuto un infortunio grave e nell'ultimo mese non poteva giocare titolare.

E questo mi rende perplesso, visto che è rientrato ad aprile e credevo che da maggio in poi dovesse essere al massimo. Forse l'infortunio ha lasciato più strascichi del dovuto. Non credo che sia uno su cui impostare la squadra. Se arriva un'offerta irrinunciabile, toccherà alla Juve decidere e nel caso prendere un giocatore che non lo faccia rimpiangere, uno al suo livello".