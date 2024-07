Uno dei giocatori che con ogni probabilità non resterà all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato è Joaquin Correa. L'attaccante argentino è tornato ai nerazzurri dopo il prestito deludente al Marsiglia e adesso si dovrà trovare una sistemazione ad un anno dalla scadenza del contratto. Non sarà semplice visto che il giocatore viene da annate al di sotto delle aspettative, ma il futuro potrebbe essere ancora in Serie A visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, alla ricerca di innesti per il reparto avanzato.

Il Milan è sempre alla ricerca di un numero nove che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud, andato in scadenza di contratto e accasatosi in MLS.

L'obiettivo numero uno resta Joshua Zirkzee, nonostante sia sorto qualche ostacolo nella trattativa, ma un assist potrebbe arrivare da Stefano Pioli, ex allenatore dei rossoneri e accasatosi all'Al Ittihad, in Arabia Saudita, diventando il secondo allenatore più pagato al mondo con uno stipendio da 18 milioni di euro.

Torino su Correa

Il Torino è alla ricerca di innesti per il reparto avanzato e non solo di una prima punta, visto che dei sondaggi sono stati fatti anche per Andrea Pinamonti e Lorenzo Lucca. Nelle ultime ore, però, il club granata avrebbe chiesto informazioni all'Inter su Joaquin Correa, che è in uscita dai nerazzurri non rientrando nei piani di Simone Inzaghi, che lo volle fortemente nell'estate 2021, quando fu acquistato dalla Lazio per poco più di 30 milioni di euro.

Una trattativa potrebbe essere imbastita già nei prossimi giorni visto che Ausilio e Marotta hanno fretta di sfoltire la rosa nel reparto avanzato per poter dare poi l'assalto a Albert Gudmundsson.

Correa al momento è iscritto a bilancio per una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro, ma l'affare potrebbe andare in porto anche per 6-7 milioni più bonus, oltre ad una mezza promessa su Schuurs in vista dell'anno prossimo.

Il piano dell'Inter

L'Inter, come detto, deve sfoltire il reparto avanzato e la cessione di Joaquin Correa sarebbe solo la prima, visto che poi si proverà a cedere anche Valentìn Carboni per offerte sui 30 milioni di euro. Su Marko Arnautovic il discorso è diverso perché l'austriaco potrebbe restare da quinta punta dato che Albert Gudmundsson, ha una vicenda extra campo da risolvere e i nerazzurri vogliono cautelarsi.

Oltre a puntare di prendere l'islandese in prestito e con una clausola legata alla vicenda, vuole tenersi un giocatore esperto alle spalle.

Milan su Zirkzee

Nonostante i rumors sull'interesse del Manchester United, il Milan resta fortemente su Joshua Zirkzee, essendosi mosso per primo e avendo trovato anche un'intesa di massima con il suo entourage per un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro netti a stagione. Resta il nodo commissioni da 15 milioni, ma un grande assist potrebbe arrivare da Stefano Pioli. Accasandosi in Arabia, all'Al Ittihad, il tecnico ha risolto anche il contratto con i rossoneri facendo risparmiare quasi 10 milioni al lordo. Inoltre sembra essere interessato a Ismael Bennacer e chissà che non possa arrivare una proposta proprio da 30 milioni di euro, insomma la cifra necessaria per la clausola rescissoria, e in questo modo il Milan potrebbe decidere anche di fare un'eccezione andando a pagare i 15 milioni di commissioni.