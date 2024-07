Un fine settimana di attesa per il Crotone che nelle prossime ore riprenderà l'attività agonistica con il raduno in città, le visite mediche e i primi test al Centro Sportivo "Antico Borgo". Saranno giornate importanti per la squadra di Emilio Longo, soprattutto sul fronte delle cessioni. Sono numerosi i calciatori che potrebbero lasciare la Calabria: Alessio Tribuzzi è ormai un calciatore dell'Avellino con l'ufficialità che arriverà a breve. Valige pronte anche per Bruzzaniti, Pannitteri, Rojas, Loiacono, Vitale. Da valutare poi eventuali offerte per Guido Gomez.

Crotone, numerose cessioni

Ci sarà tanto da lavorare in questi giorni per il Direttore Generale Raffaele Vrenna e per il Direttore Sportivo Antonio Amodio. Il Crotone dovrà sfoltire la rosa per fare cassa e liberare posti in squadra. La prima cessione sarà il centrocampista Alessio Tribuzzi che ha già trovato l'accordo con l'Avellino. Il trasferimento del calciatore in biancoverde arriverà nelle prossime ore. Pronto a partire è anche l'attaccante Giovanni Bruzzaniti, in scadenza di contratto, per il quale è forte l'interesse del Pineto. Lo stesso Pineto starebbe poi valutando la possibilità di acquistare dal Crotone l'attaccante Orazio Pannitteri. seguito anche dal Trapani e dal Sorrento. Si attendono offerte per il difensore Giuseppe Loiacono, discorso analogo a quello del centrocampista Mattia Vitale.

Offerte per Gomez

Uno dei pezzi pregiati della rosa del Crotone è l'attaccante Guido Gomez. Il calciatore, autore di 15 reti in campionato, avrebbe ricevuto proposte dalla Serie B. Nelle scorse settimane ad interessarsi a lui era stata la Juve Stabia, ma nessuna vera e propria trattativa era iniziata tra le due società. Difficile capire quale sarà il futuro della punta ex Triestina anche se la società a riguardo è stata chiara: si prenderanno in considerazione solamente offerte importanti, offerte ritenute consone al valore del calciatore e ritenute irrinunciabili.

Senza una grande offerta l'attaccante rimarrà ancora a Crotone.

Crotone, le altre trattative

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Crotone c'è anche il difensore Manuel Nicoletti. Dopo una serie di prestiti il suo contratto andrà in scadenza e potrebbe non essere rinnovato. Si cercherà squadra anche per altri due calciatori.

si tratta dell'esterno Riccardo Spaltro e per il centrocampista Thomas Schirò. In uscita rimane il centrocampista Luis Rojas, che ritornerà a Crotone dopo aver esaurito il periodo in prestito alla Pro Vercelli. A seguirlo sono tre formazioni di Serie C: Lecco, Lucchese e Padova. Si attendono offerte per il centrocampista Mattia Vitale, accostato nei giorni scorsi all'Avellino e seguito anche dal Taranto.