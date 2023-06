'Meglio che sto zitto. Quando parlo vengo interpretato malissimo'. Queste le dichiarazioni di Rocco Commisso post finale di Conference League. Il presidente della Fiorentina si è riferito alla decisione della Juventus di patteggiare per la manovra stipendi, ricevendo una sanzione pecuniaria da circa 700 mila euro senza penalizzazione. Punti in meno invece che sono arrivati per il caso plusvalenze con la Corte Federale d'Appello che ha deciso per i dieci punti di penalizzazione per la società bianconera che significa mancata partecipazione alla Champions League.

La società bianconera non giocherà neanche l'Europa League ma la Conference League, a meno che la Uefa decida per un'esclusione anche dalla competizioni minore dopo le indagini che sta effettuando sulla società bianconera.

Il patteggiamento della Juve per la manovra stipendi

La Juventus è stata condannata a pagare una sanzione pecuniaria di 718.000 euro come risultato del patteggiamento sulla vicenda giudiziaria riguardante la manovra stipendi dopo la sentenza del Tribunale federale nazionale in data 30 maggio. L'intesa prevede che la società bianconera rinunci a qualsiasi ricorso riguardante le questioni in sospeso. Con il patteggiamento con la Procura federale sul caso della manovra stipendi, la Juventus rinuncia a ulteriori ricorsi riguardo alla penalizzazione di 10 punti per le plusvalenze.

L'ex presidente bianconero, Andrea Agnelli, ha scelto di non patteggiare e sarà quindi processato. La sua posizione è stata separata dagli altri e il processo si terrà il 15 giugno, mentre gli altri rinunciano a eventuali ricorsi sia presso la Corte federale d'appello che presso il Collegio di garanzia del CONI.

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dopo la finale di Conference League

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha commentato dopo la sconfitta contro il West Ham nella finale di Conference League, affermando: "Che posso dire? Meritavamo di vincere la partita, forse per 3-0, ma in campo ci sono stati alcuni casi in cui l'arbitro avrebbe dovuto fare meglio.

Mi dispiace per tutti, avremmo potuto fare di più per i tifosi." Ai colleghi presenti, Commisso ha anche risposto in modo diretto sul futuro di Italiano, che è stato corteggiato dal Napoli: "Italiano è una certezza? Sì. Il 12 ripartirò per l'America." Il presidente della Fiorentina ha poi espresso un commento duro sul comportamento dei tifosi del West Ham, che hanno colpito Biraghi con un oggetto lanciato dagli spalti: "Ho detto al presidente della Premier League che quelli lì sono tutti animali per come hanno trattato i nostri giocatori.'.