Naby Keita, centrocampista ventinovenne ex Liverpool, ha firmato con il Werder Brema a parametro zero.

Il guineano non rientrava più nei piani di Klopp e ha accettato l'offerta dei tedeschi, anche perché conosce molto bene, già dai tempi del Salisburgo, il dirigente Johannes Jans, il quale è riuscito a convincerlo.

L'ex giocatore del Liverpool ha firmato un triennale fino al 2026 e percepirà un ingaggio compreso tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro a stagione, molto meno rispetto ai 7,5 che guadagnava in Inghilterra. Tuttavia, come egli stesso ha spiegato in un intervista per WerderTv, crede nel progetto e nella fiducia datagli dalla dirigenza, indipendentemente dagli aspetti finanziari.

Le prime dichiarazioni di Keita

Queste sono le prime dichiarazioni del giocatore in merito alla sua decisione: "Capisco che molte persone si stiano chiedendo perché passo dal Liverpool al Werder: quando ho incontrato l'allenatore e il ds mi hanno parlato del progetto del club, ho parlato a lungo con la mia famiglia quindi dovevo prendere una scelta e ho optato per il Werder. Sono molto contento di questa decisione, darò il massimo per questa squadra nella prossima stagione".

Vincitore di una Champions e una Premier League con i Reds, egli ricoprirà un ruolo chiave nella rosa della squadra anseatica, essendo un centrocampista completo, capace di recuperare palla, impostare il gioco e dotato di un ottimo tiro da fuori: il tipico giocatore "box to box".

Werder scatenato sul mercato: ecco altri possibili colpi

Sempre in ottica mercato la squadra di Brema si è mossa anche tesserando a parametro zero dal Fortuna Dusseldorf (squadra di seconda divisione tedesca) il polacco Dawid Kownacki, prima punta di 26 anni e miglior marcatore del suo club nell'ultima stagione.

Oltre a lui sembrano molto vicini Fatout Maouassa, terzino sinistro di spinta del Montpellier in prestito secco, e il ventunenne ex Copenhagen, ora al Karlsruhe, Mikkel Kaufmann: attaccante fisico con un ottimo fiuto del gol.

Mercato in uscita: la situazione sulla coppia 'Duksch-krug'

I trascinatori del Werder quest’anno sono stati due: Ducksch e Fullkrug, capaci di mettere a segno in totale 28 gol e 11 assist in campionato.

Sarà quindi importante per il club mantenere insieme la cosiddetta "Duksch-krug" anche se sono molte le offerte per entrambi: l’Union Berlino è fortemente interessato al primo, mentre il Torino ha già presentato un’offerta per l’altro centravanti, ritenuta troppo bassa dalla dirigenza tedesca, che lo valuta oltre 20 milioni.

In caso di cessione dei due sarebbe molto difficile sostituirli, visto il limitato budget e l'intesa della coppia che ha permesso al team tra le altre cose di riapprodare in Bundesliga, segnando 40 gol in Zweite nella stagione 2021-2022.

In uscita, inoltre, si parla di alcuni addii a centrocampo, uno su tutti Schmid, l’austriaco ventiduenne non ha convinto e pare essere tra i primi indiziati a lasciare il club. Anche il quasi omonimo Schmidt e Dinkci potrebbero partire per andare in prestito in seconda divisione tedesca.