Secondo le indiscrezioni riportate da Sportitalia.com Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus, avrebbe ricevuto una nuova offerta da un club degli Emirati Arabi. Se dunque il manager di Livorno dovesse andare via, allora il club bianconero potrebbe andare su uno tra Igor Tudor e Antonio Conte.

Negli scorsi giorni aveva fatto rumore un'indiscrezione che voleva l'attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri attenzionato da un club proveniente dagli Emirati Arabi.

La voce aveva trovato delle smentite da persone vicine al manager toscano, come il suo agente Giovanni Branchini, ma nelle scorse ore il giornalista Giovanni Albanese tramite una notizia pubblicata su Sportitalia.com ha nuovamente reso noto come Allegri piacerebbe ad un club arabo. Ecco dunque quanto scritto in merito dal giornalista: "La notizia è clamorosa ma trova totali conferme. C’è un club dell’Arabia Saudita pronto a mettere sul tavolo di Massimiliano Allegri una super offerta per il trasferimento immediato. La Juve ha confermato il tecnico sulla panchina bianconera, ma la proposta presentata a Montecarlo da emissari del club e in prima persona dal proprietario saudita è di quelle fuori mercato, che farebbero vacillare chiunque".

Secondo Albanese, Allegri non avrebbe ancora dato una risposta in merito a questa presunta offerta ma ci starebbe pensando sia per l'importante somma che andrebbe a percepire sia per la poca approvazione di cui godrebbe da parte di una larga fetta del pubblico juventino, che lo vorrebbe fuori dalla Continassa.

Juve, se Allegri accettasse l'offerta dall'Arabia Saudita allora in bianconero potrebbe arrivare Conte o Tudor

Qualora dunque Massimiliano Allegri accettasse l'offerta proveniente dall'Arabia Saudita, allora la Juventus dovrebbe tornare in sede di mercato per cercare un suo sostituto. Secondo le indiscrezioni provenienti da Eurosport, i candidati principali per questo scopo sarebbero due, Antonio Conte e Igor Tudor.

Per quanto concerne Conte, il tecnico salentino si è liberato nello scorso inverno prematuramente dal contratto che lo legava fino al giugno del 2023 col Tottenham. La volontà di Conte, da quanto asserito in diverse conferenze dallo stesso leccese, sarebbe quella di tornare in Italia per stare vicino alla propria famiglia e la Juventus lo riabbraccerebbe volentieri. Discorso simile varrebbe per Tudor: il manager croato ha concluso da pochi giorni la sua avventura con il Marsiglia ed avrebbe manifestato il desiderio di allenare nuovamente in Serie A. Inoltre, al contrario di Conte, Tudor potrebbe essere ingaggiato ad uno stipendio più abbordabile per le attuali casse della Juventus.