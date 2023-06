Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe messo nel mirino per l'attacco due nomi: Mauro Icardi del PSG e Gianluca Scamacca, di proprietà del West Ham. Inoltre, stando a quanto riportato dal Messaggero, il club bianconero potrebbe offrire Arthur alla Lazio come contropartita tecnica per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic.

Juventus, al club bianconero piacerebbero per l'attacco i nomi di Mauro Icardi e Gianluca Scamacca

La Juventus, nella campagna acquisti estiva che sta entrando lentamente nel vivo, potrebbe acquisire un attaccante, specie se dovesse cedere Dusan Vlahovic e i nomi osservati dal club bianconero sarebbero due, quello di Mauro Icardi e quello di Gianluca Scamacca.

Per quanto concerne Icardi, il centravanti argentino ha vissuto un'annata da protagonista con la maglia del Galatasaray, club turco nel quale ha militato con la formula del prestito per l'intera stagione. Al termine del mese di giugno però, Icardi dovrà fare ritorno nel PSG, società che ne detiene la proprietà del cartellino ma che da quanto filtra, non vorrebbe trattenerlo in rosa. Pertanto il bomber ex Inter potrebbe essere messo sul mercato a un costo che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. La Juventus dunque osserverebbe interessata, così come il Milan e il Napoli.

Per quanto concerne Scamacca, il centravanti attualmente in forza al West Ham avrebbe deluso alla sua prima stagione in Premier League e gli "Hammers" vorrebbero cederne il cartellino già in questa sessione di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società britannica valuterebbe il bomber classe '99 circa 35 milioni di euro. Tuttavia il club bianconero potrebbe tentare strade alternative per arrivare a Scamacca, come ad esempio, proponendo al West Ham una trattativa basata sul prestito. Questa opzione, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe essere considerata anche dalla Roma di José Mourinho, che cercherebbe un attaccante che possa sostituire l'infortunato Tammy Abraham.

Juve, il rientrante Arthur potrebbe essere offerto alla Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic

La Juventus oltre a un attaccante vorrebbe acquisire anche un centrocampista e il nome caldo resterebbe sempre quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il mediano della Lazio andrà in scadenza di contratto con i biancocelesti nel 2024 e Lotito starebbe pensando seriamente ad una sua cessione in questa estate.

La Juventus, secondo quanto Il Messaggero, potrebbe presentare una proposta che prevedrebbe l'inserimento del cartellino di Arthur, centrocampista brasiliano rientrante dal prestito al Liverpool, con lo scopo di abbassare le richieste di Lotito, che ad oggi, vorrebbe almeno 35 milioni di euro.