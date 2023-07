Ultimo fine settimana di vacanza per i calciatori della rosa del Crotone che nella mattinata di lunedì 17 luglio si raduneranno in città per affrontare le rituali visite mediche. Gli squali inizieranno il ritiro estivo in città trasferendosi successivamente nella Sila crotonese. Sul fronte mercato nessuna novità in entrata ma ad arrivare è stato l'ufficialità della separazione dall'attaccante Cosimo Chiricò, diventato nelle ultime ore un nuovo calciatore del Catania. Sono comunque diversi i calciatori rossoblù destinati a cambiare squadra nei prossimi giorni.

Crotone, Chiricò al Catania

Dopo una sola stagione si sono separate le strade tra gli squali e l'attaccante brindisino Cosimo Chiricò. La punta, dopo 36 presenze, 14 reti e 11 assist ha rescisso il suo contratto con il Crotone andando a legarsi con un accordo biennale al Catania. Si tratta di una nuova esperienza al sud Italia, questa volta in Sicilia tra le fila di una delle formazioni neopromosse del "Girone C" di terza serie, forse quella più ambiziosa nel torneo 2023-2024. Già nei giorni scorsi il calciatore si era congedato dalla piazza crotonese affidando le sue parole al suo profilo social Instagram.

Crotone, si torna in campo

Lunedì 17 luglio i calciatori del Crotone si raduneranno in città per dare il via alle tradizionali visite mediche che daranno di fatto il via alla nuova stagione.

I rossoblù si alleneranno per alcuni giorni a Crotone prima di trasferirsi al fresco della Sila crotonese. In programma due amichevoli nella località di Trepidò: il 26 luglio sfida contro l'Aek Crotone, il 30 luglio l'avversario degli squali sarà la formazione Primavera del Lecce. Il primo impegno ufficiale del Crotone sarà il 6 agosto, in trasferta, a Lecco per il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa.

Crotone, voci di mercato

Al momento la proprietà della società sembra essere rivolta allo sfoltimento della rosa. Nei prossimi giorni a partire potrebbe essere il centrocampista Jacopo Petriccione per il quale si starebbe cercando una collocazione in Serie B. Discorso analogo per Augustus Kargbo seguito da Sudtirol, Pisa, Cittadella e Cosenza.

Lo stesso Cosenza starebbe inoltre valutando il nome del difensore Vladimir Golemic in uscita dal Crotone. Dovrebbe cambiare maglia anche il portiere Paolo Branduani oltre a due cavalli di rientro come Manuel Nicoletti e Davide Mondonico. Il primo potrebbe essere ceduto ad un altra formazione di terza serie, il centrale potrebbe rimanere ancora all'Ancona. In entrata l'unico nome accostato agli squali negli ultimi giorni è stato quello di Andrea Silipo, punta del Perugia.