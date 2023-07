La Juventus è al lavoro per definire il mercato fra acquisti e cessioni. Si parla molto di partenze ma la società bianconera sta lavorando anche a degli acquisti importanti, soprattutto per quanto riguarda il settore avanzato. Di recente il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha dichiarato che la società bianconera da marzo parlava con Sebastien Ledure, avvocato di Romelu Lukaku. Evidente a detta del giornalista come la Juventus stia valutando l'acquisto del giocatore belga, che lascerà il Chelsea durante il Calciomercato estivo.

La notizia del giornalista sportivo ha avuto molto clamore mediatico, non solo fra i tifosi dell'Inter che sperano in un ritorno a Milano del giocatore, ma anche fra i sostenitori della Juventus, che hanno sminuito le considerazioni del direttore del Corriere dello Sport.

Il giornalista sportivo Zazzaroni ha parlato del futuro professionale di Lukaku

'La Juve parlava da marzo con Sébastien Ledure, il legale di Lukaku. Ma è meglio non dirlo in giro perché la cosa potrebbe deludere qualcuno'. Queste le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Il Chelsea non ha mai offerto Big Rom alla Juve, è stata la Juve a informare Todd Boehly che gli avrebbe presentato una proposta d’acquisto'.

Per Zazzaroni sarebbe la Juventus interessata al giocatore e non il Chelsea che lo avrebbe offerto alla società bianconera. Un eventuale arrivo di Lukaku potrebbe agevolare anche la partenza di Dusan Vlahovic, che piace al Chelsea. La valutazione di mercato stabilita dalla società inglese per il belga è circa 40 milioni di euro, l'Inter sarebbe arrivata a circa 30 milioni di euro.

A questa somma difficilmente la trattativa di mercato si definirà, con la Juventus che potrebbe valutare un'offerta che accontenti il Chelsea. Se si dovesse definire uno scambio di mercato fra i due giocatori, il Chelsea potrebbe aggiungere una somma in denaro considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando le cessioni di diversi giocatori ma se dovesse arrivare un'offerta pesante per giocatori importanti come Bremer e Chiesa la società bianconera potrebbe decidere di lasciarli partire. Giocatori che potrebbero aggiungersi a Vlahovic, come già anticipato prima. Per quanto riguarda il brasiliano ci sarebbe il Tottenham pronto a fare un'offerta alla società bianconera. Il centrocampista italiano invece sarebbe seguito dal Newcastle, società che giocherà la Champions League nella stagione 2023-2024. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.