La Juventus continua a muoversi sul mercato invernale con l'intento di completare il reparto arretrato.

Dopo l'acquisto di Renato Veiga, che arriverà in prestito dal Chelsea, i bianconeri sono alla ricerca di un secondo difensore centrale che possa completare la linea arretrata: da sostituire ci sono infatti sia Bremer che Cabal. Se Veiga, che può agire da centrale e da terzino, per caratteristiche appare come il sostituto dell'ex Verona, il direttore bianconero Cristiano Giuntoli è adesso chiamato a reperire un profilo utile a prendere il posto del brasiliano.

Diversi i nomi sul tavolo a questo riguardo, su tutti quelli di Andreas Christensen del Barcellona e di Cristhian Mosquera del Valencia sul quale si registra però il contemporaneo interesse del Bayer Leverkusen.

Andreas Christensen può arrivare dal Barcellona

Nelle ultime ore Andreas Christensen, centrale classe 1996 del Barcellona e della nazionale danese, avrebbe scalato le gerarchie e adesso sembra in pole come soluzione per completare la linea difensiva bianconera.

Il danese non è mai stato impiegato quest'anno, complici anche alcuni infortuni: per lui una sola presenza in Liga e nessuna in Champions League. In carriera vanta 75 presenze coi catalani condite da 4 gol e 3 assist: il suo contratto scadrà nel 2026 ma la Juventus punta a prelevarlo in prestito.

A prezzo pieno costerebbe 20 milioni circa.

Christian Mosquera l'alternativa a Christensen

Un altro nome che circola in casa Juventus è quello di Christian Mosquera, difensore centrale spagnolo classe 2004 del Valencia. Sullo spagnolo si registra l'interesse anche del Bayer Leverkusen, che vorrebbe opzionarlo in vista della prossima stagione.

Si tratta di un difensore centrale di 191 cm in grado di agire sia come centrale di difesa che come terzino destro. In caso di acquisto a titolo definitivo il club dovrebbe sborsare qualcosa come 30 milioni di euro, difficile pensare in questo caso che gli spagnoli accettino la formula del prestito. Al momento sembra profilarsi un testa a testa tra lui e Christensen, con che esito è ancora presto per dirlo.

Kolo Muani dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore

Nelle ultime ore si è infine risolto il caso che si era creato attorno all'acquisto di Randal Kolo Muani, il nuovo centravanti bianconero. Il francese ha già sostenuto le visite mediche col club e da qualche giorno si allena coi nuovi compagni, ma il suo acquisto non è ancora stato ufficializzato perchè il Psg ha esaurito i 6 slot di possibili prestiti previsti dal regolamento francese.

Per risolvere l'impasse, il club parigino ha terminato con effetto immediato il contratto di Juan Bernat che si trovava per l'appunto in prestito al Villareal: adesso Bernat firmerà un contratto con gli spagnoli liberando di fatto lo slot per la cessione, sempre in prestito, di Kolo Muani.