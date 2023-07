Il Crotone torna in campo e vince per 6-0 il primo test amichevole dell'estate contro l'Aek Crotone. Sul terreno di gioco dello Stadio Ampollino nella Sila crotonese a spiccare sono state le doppiette realizzate da Tumminello e Pannitteri. Testa rivolta anche al mercato per la società rossoblù.

Nelle ultime ore a farsi strada è l'ipotesi di un ritorno in rossoblù dell'esperto difensore Luca Marrone, già in vacanza in città, rimarrebbe inoltre aperta l'ipotesi di una cessione del difensore Vladimir Golemic al Catania, con gli etnei che continuerebbero a seguire anche il portiere Andrea Dini.

Anche il giovane Marco Spina sarebbe diventato oggetto di mercato per l'Ancona che vorrebbe strapparne il prestito.

Crotone, Marrone per la difesa

In queste ultime giornate il difensore Luca Marrone è tornato a Crotone. Il calciatore si è svincolato dopo l'esperienza al Monza e sta vivendo una vacanza in città, allenandosi presso il Centro Sportivo del Crotone. Con lui il Crotone è tornato in Serie A sotto la gestione del tecnico Giovanni Stroppa nel 2019-2020 e adesso che è in attesa di offerte starebbe riprendendo quota l'ipotesi di un suo ritorno in Calabria.

Il Catania su Golemic

Per un difensore che potrebbe arrivare in rossoblù c'è n'è un altro che potrebbe partire. Valige pronte per il capitano Vladimir Golemic per il quale il club starebbe trattando con il Catania sulla base di una cessione a titolo definitivo con contratto biennale al calciatore.

Sempre il Catania (che già ha prelevato Cosimo Chiricò) starebbe attendendo novità sulla disponibilità del Crotone a cedere anche il portiere Andrea Dini. Le uniche certezze al momento al centro della difesa recano i nomi di Davide Bove e Guillaume Gigliotti, ai quali si aggiunge il Jolly Federico Papini.

Crotone, le altre operazioni

In uscita il Crotone starebbe valutando offerte per l'attaccante Gabriele Bernardotto. A proposito della punta, rientrata dal prestito alla Carrarese, sarebbero arrivate proposte dal Sorrento e dal Monterosi Tuscia, si rimane dunque in attesa di sviluppi. Addio certo invece per il portiere Paolo Branduani, poco impiegato lo scorso anno e che non sembra aver convinto lo staff rossoblù.

Addio sempre più probabile anche per l'attaccante Augustus Kargbo, che dopo essere stato vicino alla Spal a gennaio starebbe valutando le offerte con una preferenza assegnata ai club quest'anno attivi in cadetteria.