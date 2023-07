La squadra del Crotone, dopo una prima fase di preparazione di preparazione estiva svolta in città, è giunta nella sede del ritiro di Trepidò, nella Sila crotonese.

Tutti gli elementi della rosa sono a disposizione del tecnico Lamberto Zauli, che potrebbe però salutare alcuni calciatori in settimana. Tra questi ci sarebbe il difensore Vladimir Golemic, seguito da due club di Serie C. Un addio molto probabile è quello dell'attaccante Gabriele Bernardotto, rientrato per fine prestito dalla Carrarese. Delle offerte sarebbe giunte anche per il giovane Marco Spina.

Golemic, il capitano è in uscita

Giungerà a conclusione nei prossimi giorni l'avventura in rossoblù per il difensore e capitano Vladimir Golemic. Per lui gli squali starebbero cercando una sistemazione. A interessarsi alle sue prestazioni sarebbe stato il Vicenza e soprattutto il Catania. Il club etneo avrebbe proposto al calciatore un contratto biennale. Inizialmente a interessarsi a Vladimir Golemic erano stati anche l'Avellino e il Cosenza, piste al momento sfumate.

L'addio del difensore Vladimir Golemic sarà una conseguenza del ridimensionamento economico approntato dal club dopo non essere riuscito a centrare il ritorno al primo colpo in cadetteria. Sono infatti troppo elevati gli ingaggi di alcuni calciatori e poche le entrate in una Serie C che lascia ben pochi margini di manovra ai club.

Bernardotto con le valigie pronte

Cambio di maglia in vista anche per l'attaccante Gabriele Bernardotto. La punta, arrivata la scorsa estate dalla Lucchese, non aveva impressionato sotto la gestione di Franco Lerda, partendo poi un prestito a gennaio. Ritornato dall'esperienza alla Carrarese per lui ora si profila una nuova cessione.

A seguirlo sarebbero Sorrento e Monterosi Tuscia.

Un sondaggio sarebbe stato effettuato nelle ultime ore anche dall'Ancona per l'ala Marco Spina. Il calciatore, nell'ultima stagione autore di 35 presenze e 5 reti con la maglia del Gubbio, potrebbe accettare un nuovo prestito.

Crotone, le altre operazioni

Non ci sarebbero al momento novità sul fronte portieri.

Con ogni probabilità gli squali affideranno la maglia da titolare ad Andrea Dini. A partire dovrebbe essere Paolo Branduani, seguito dalla Turris. Il ruolo da secondo portiere potrebbe andare così a Gian Marco Crespi, rientrato dal prestito alla Juventus Next Gen.

A centrocampo si attendono notizie da Cosenza per la cessione del centrocampista Jacopo Petriccione: il club cadetto avrebbe aperto all'inserimento nell'operazione del cartellino dell'attaccante Massimo Zilli, tra i protagonisti della salvezza dello scorso anno.