In attesa di confermare Cristino Giuntoli come nuovo ds, il Calciomercato della Juventus potrebbe proseguire alla ricerca di un trequartista o rifinitore da inserire a centrocampo. Negli ultimi giorni, sembra che Massimiliano Allegri abbia chiesto infatti alla società un giocatore con le caratteristiche di Paulo Dybala, in grado di muoversi tra le linee e di dare imprevedibilità alla manovra d'attacco.

Dopo le suggestioni circolate nei giorni scorsi di un possibile ritorno di Dybala alla Juventus, i nomi segnati sul taccuino della società bianconera potrebbero essere quelli di Piotr Zielinski del Napoli e Daichi Kamada, giocatore giapponese svincolato dall' Eintracht Francoforte, con quest'ultimo che interessa anche alla Roma e al Milan.

Il Napoli chiede 20 milioni di euro per Zielinski

In attesa del pieno recupero di Paul Pogba, la Juventus starebbe valutando l'acquisto del centrocampista polacco. Giocatore duttile e dalle ottime doti tecniche e fisiche, Zielinski può giocare sia come mezzala, sia come trequartista. In passato ha ricoperto anche il ruolo di regista arretrato davanti alla difesa, caratteristiche che permetterebbero ad Allegri di schierarlo praticamente in ogni zona del centrocampo.

Il cartellino di Zielinski viene valutato circa 20 milioni di euro dal Napoli, cifra che la Juventus vorrebbe abbassare per un giocatore di 29 anni. Sul centrocampista polacco sembra esserci anche l'interesse della Lazio, con il suo ex allenatore Maurizio Sarri disposto ad accoglierlo a Roma.

Zielinski è arrivato in Italia nel 2016. Fino ad oggi ha giocato 253 partite di Serie A con il Napoli, siglando 34 gol. Bravissimo come assistman, è dotato di un ottimo dribbling e di un'elevata abilità nel tiro in porta.

Kamada potrebbe essere l'affare low cost

Seguito in Italia principalmente da Milan e Roma, il centrocampista giapponese potrebbe essere l'affare a parametro 0.

Kamada può ricoprire il ruolo di trequartista o di seconda punta. Classe 1996, il nazionale giapponese ha collezionato quasi 180 presenze in Bundesliga tra le fila dell'Eintracht Francoforte, siglando la bellezza di 40 gol. Destro naturale, Kamada è però in grado di calciare con entrambi i piedi, risultando anche un ottimo assistman.

Si valuta il giovane Enzo Le Fée

Tra i tanti nomi che la Juventus starebbe valutando c'è anche quello di Enzo Le Fée, brillante trequartista della Francia U21 in forza al Lorient. Sul giovane talento classe 2000 sembra però esserci il pressing molto forte da parte del Rennes. La squadra francese avrebbe offerto circa 25 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Le Fée, la Juventus dal canto suo resta alla finestra anche perché il contratto del giovane trequartista scade nel giugno 2024, il che lo renderebbe molto appetibile qualora il Rennes non riuscisse ad affondare il colpo.