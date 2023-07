La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe decidere di fare una cessione pesante per cercare di monetizzare e successivamente investire su rinforzi. A tal riguardo uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è Dusan Vlahovic, con diverse società inglesi interessate. La Juventus avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Beto dell'Udinese che in questa stagione ha segnato 10 gol garantendo anche un contributo importante nel gioco della squadra friulana in quanto grazie alla sua fisicità sa far salire la squadra oltre a garantire profondità.

Il classe 1998 piace molto ad Allegri, che lo gradirebbe come eventuale sostituto di Vlahovic. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro ma la Juventus potrebbe attutire l'investimento in soldi offrendo il cartellino di un giocatore: parliamo di Filippo Ranocchia.

Il giocatore Ranocchia potrebbe trasferirsi all'Udinese per arrivare a Beto

Ritornato dal prestito al Monza senza raccogliere molto minutaggio, Filippo Ranocchia potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato estivo non in prestito ma a titolo definitivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera lo potrebbe offrire come contropartita tecnica per l'acquisto di Beto. Il portoghese piace alla Juve come eventuale sostituto di Vlahovic, che potrebbe trasferirsi al Chelsea per circa 80 milioni di euro.

La valutazione di mercato di Beto è circa 10 milioni di euro, con l'inserimento di Ranocchia che ha un prezzo di mercato di circa 7 milioni di euro la società bianconera andrebbe ad aggiungere circa 3 milioni di euro. La società bianconera potrebbe riservarsi la possibilità di riacquistare il centrocampista classe 2001, uno dei migliori giovani del calcio italiano anche se nella scorsa stagione non ha raccolto molto minutaggio al Monza per l'abbondanza nel centrocampo della società lombarda.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altri rinforzi importanti a centrocampo e nel settore difensivo. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire come contropartita tecnica Luca Pellegrini.

Per quanto riguarda il settore difensivo si lavora all'acquisto di un terzino sinistro ma anche di un giocatore per la fascia destra in aggiunta a Timothy Weah. A tal riguardo i nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Fabiano Parisi dell'Empoli e di Emil Holm dello Spezia.